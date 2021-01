Veja as fotos oficiais de Palmeiras e Santos para a final da Libertadores

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira, 25, as fotos oficiais dos jogadores dos dois times finalistas da Libertadores, Palmeiras e Santos. Confira: edit

247 - Os rivais paulistas Santos e Palmeiras se enfrentam no próximo sábado, 30, às 17h, na final da Libertadores no Maracanã. A Conmebol divulgou nesta segunda-feira, 25, as fotos oficiais dos jogadores dos dois times.

É a primeira vez que duas equipes brasileiras disputam o título do principal torneio continental desde 2006, quando a final foi jogada por Internacional e São Paulo, consagrando a vitória do Colorado gaúcho.

Será o segundo ano seguido que o torneio continental será definido em jogo único – na última edição, o Flamengo foi campeão em Lima, Peru, contra o River Plate, da Argentina. Confira algumas:

Marinho (Photo: Divulgação/CONMEBOL) Divulgação/CONMEBOL

Luiz Adriano (Photo: Divulgação/CONMEBOL) Divulgação/CONMEBOL

Pará (Photo: Divulgação/CONMEBOL) Divulgação/CONMEBOL

Felipe Melo (Photo: Divulgação/CONMEBOL) Divulgação/CONMEBOL

O conhecimento liberta. Saiba mais