Velocista Paulo André se classifica para a semifinal dos 100 metros rasos de atletismo

247 - O velocista Paulo André se classificou para a semifinal dos 100 metros das Olimpíadas neste sábado (31), ao completar a prova com o tempo de 10s17. O canadense Andre De Grasse teve o melhor tempo (9s91). A semifinal será neste domingo, às 7h31 (horário de Brasília). A final acontece na sequência, às 9h50.

"Tive uma boa saída, mas uma má aceleração, eles fugiram um pouco, mas eu me tranquilizei e consegui acompanhar e atacar no final para me classificar", disse Paulo André, que fez uma previsão do que precisa fazer para ir à final. "Entrei para fazer uma prova por tempo, mas no meio dela tive de ter paciência para mudar essa estratégia e consegui. Agora é trabalhar mentalmente na minha recuperação para chegar na semifinal bem", disse. O relato foi publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo.

"Tenho de correr perto da minha melhor marca pessoal (10s06). Seria o ideal para eu passar. Estou distante, mas sabendo que tenho potencial para baixar esse tempo e chegar perto dos que estão brigando. Agora não tem jeito, é botar o coração na sapatilha e sair forte, ter calma, tranquilizar, estudar os adversários", acrescentou.

