Velório de Pelé reuniu 230 mil pessoas, diz Prefeitura de Santos

247 - A Prefeitura de Santos, em São Paulo, informou nesta terça-feira (3) que o velório de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, reuniu 230 mil pessoas. A cerimônia terminou nesta terça por volta das 10h.

O corpo de Pelé foi sepultado na tarde desta terça no Memorial Necrópole Ecumênica, também em Santos, em uma cerimônia foi reservada para a família e amigos.

O quadro de saúde do Rei do Futebol se agravou no dia 21 de dezembro, quando ele já estava no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde deu entrada no dia 29 de novembro. O boletim médico indicava “progressão oncológica”, com necessidades de cuidados. Sua morte se deu 8 dias depois, no dia 29 de dezembro.

