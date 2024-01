Velório de Zagallo será aberto ao público na sede da CBF

Apoie o 247

247 - O velório do ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo já tem data e local marcados: a despedida será realizada neste domingo (7) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A cerimônia será aberta ao público e terá início às 9h30. O sepultamento do tetracampeão mundial será no Cemitério de São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul da cidade. As informações são do jornal O Globo.

O ídolo morreu, nesta sexta-feira, aos 92 anos, no Hospital Barra D'Or, no Rio, em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

