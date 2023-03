Veterano dá adeus ao grupo Globo após 24 anos na casa

Apoie o 247

247 - Mais um veterano dá adeus ao grupo Globo. O narrador Jota Júnior comunicou em suas redes sociais nesta terça-feira que foi dispensado pelo SporTV. O locutor estava na emissora desde 1999 e completaria 24 anos de casa neste mês de março.

"No mês em que completo 24 anos de casa estou deixando o SporTV. Acabo de ser comunicado. Pouco a dizer, mas agradecer a todos que me acompanharam em meus trabalhos. As páginas da vida vão sendo viradas e novos capítulos estão sempre a nossa disposição. Que outros desafios apareçam pois para a frente é que se anda", escreveu em sua página.

