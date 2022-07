Veterano narrador é jogado no escanteio pela Globo e fica fora de campanha comercial para Copa do Mundo

Apoie o 247

ICL

247 - O narrador da Rede Globo, Cleber Machado, foi o único nome da emissora que fará parte do grupo da Copa do Mundo que não participou de uma campanha feita pela área de negócios da emissora para chamar a atenção de empresas que queiram anunciar no evento do Catar. De acordo com informações do portal "Notícias da TV", Cleber vem perdendo espaço no grupo midiático.

O material promocional contou com a participação de Renata Silveira e Karine Alves, que serão novidades da Globo para o Mundial. Galvão Bueno, Luís Roberto, as duas principais vozes de jogos de futebol na emissora, além de Luiz Carlos Junior, narrador principal do SporTV, também participaram da campanha.

A ausência de Cleber Machado intensifica o processo de perda de espaço que o narrador vem vivendo na emissora desde 2019. Antes, ele e Luis Roberto dividiam o posto de segundo narrador da emissora. Porém, nas últimas três finais de Copa do Mundo, Luis Roberto foi responsável pela narração. Atualmente, Cleber Machado tem ficado mais restrito às transmissões para a Grande São Paulo, onde ele é o comandante das partidas de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos em TV aberta desde o fim dos anos 1990.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE