'Viajante do tempo' diz que Brasil será campeão da Copa do Mundo vencendo a França na final (vídeo)

Usuário do TikTok tem feito sucesso ao afirmar ser viajante do tempo e fazer previsões sobre a Copa do Mundo edit

247 - O Brasil será hexacampeão na Copa do Mundo do Catar vencendo a França na final pelo placar de 2 a 1. A previsão foi feita por um usuário do TikTok que tem feito sucesso ao afirmar ser um viajante do tempo e fazer previsões sobre finais de campeonatos de futebol.

Em vídeo no seu perfil worldcuptimetraveller [viajante no tempo da Copa do Mundo, em tradução livre], o "viajante" diz que os gols da Seleção verde-amarela seriam marcados por Marquinhos e Richarlison. O vídeo que já reúne 20 milhões de visualizações.

O tiktoker previu o placar e o campeão da Eurocopa de 2020. Em um vídeo postado por ele no dia 18 de junho de 2021, a Itália deveria ganhar da Inglaterra por 2 x 1 e conquistar o campeonato. A final da disputa que aconteceu no dia 11 de julho do mesmo ano, comprovou a previsão feita pelo usuário da rede.

Assista:

