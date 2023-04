(Vídeo) Confronto deixa 89 feridos e suspende clássico na Colômbia

Apoie o 247

247 - Um confronto entre policiais e torcedores deixou ao menos 89 feridos e provocou a suspensão do clássico entre Atlético Nacional e América de Cali, no domingo (16), em Medellín, na Colômbia. A partida estava marcada para acontecer no estádio Atanasio Girardot, mas foi adiada antes de começar.

O prefeito de Medellín, Daniel Quintero, afirmou que o governo não vai emprestar novamente o estádio ao Atlético Nacional até que se garanta condições mínimas de segurança.

"Não vamos tolerar violência. Tenho que colocar até 800 policiais em cada partida. Não emprestaremos o estádio ao Nacional até que se acertem condições mínimas de segurança entre torcedores e dirigentes, e a vigilância seja paga pelo clube. Prefiro que os policiais estejam nas ruas cuidando das pessoas", afirmou Quintero.

Al menos 89 lesionados por disturbios en el estadio Atanasio Girardot antes del encuentro entre Atlético Nacional y América de Cali.



El alcalde de Medellín señaló que no prestará el recinto hasta que se acuerden “condiciones mínimas de seguridad”.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/FlRT3HBOLL April 17, 2023

