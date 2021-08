Vídeo de Darlan Romani treinando arremessos em terreno baldio comove internautas

Em março do ano passado, no início da pandemia, Darlan precisou improvisar diante das restrições impostas em Bragança Paulista e pediu para um pedreiro preparar um local de concreto num terreno baldio ao lado de sua casa para que pudesse treinar edit

247 - Quarto lugar na final do arremesso de peso das Olimpíadas 2020, Darlan Romani não conseguiu medalha em Tóquio, mas ganhou o coração do brasileiro. O atleta de 30 anos vem sendo bombardeado de mensagens de apoio e carinho, sobretudo depois que viralizaram imagens dos seus treinos em um terreno baldio. A reportagem é do portal do Globo Esporte

Em março do ano passado, no início da pandemia, Darlan precisou improvisar diante das restrições impostas em Bragança Paulista, onde mora - ele é atleta do Pinheiros. O atleta pediu para um pedreiro preparar um local de concreto num terreno baldio ao lado de sua casa para que pudesse treinar.

Na ocasião, ele compartilhou um vídeo nas redes sociais em que mostrava a preparação do local do treino.

“A gente é consciente, coronavírus... Estamos organizando um lugarzinho para poder treinar aqui do lado de casa, vamos dar uma limpada no terreno aqui para poder começar as atividades. Treinar em casa. Valeu, forte abraço a todos”, disse na época.

E não foi só isso que atrapalhou o ciclo olímpico de Darlan Romani: ele também ficou sem treinador por conta da pandemia. Justo Navarro Despaigne, seu técnico, viajou para Cuba e não conseguiu voltar por causa das restrições sanitárias. De longe, ele publicou um recado nas redes sociais ao brasileiro.





