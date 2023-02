(Vídeo) Jornalista André Rizek faz críticas à postura do treinador Abel Ferreira: 'grosseiro e leviano'

Apoie o 247

247 - O jornalista esportivo André Rizek, apresentador do Seleção sportv, criticou a resposta do técnico do Palmeiras Abel Ferreira para o jornalista Vinicius Nicoletti, da ESPN, que perguntou ao treinador sobre o desempenho de Endrick. O jogador de apenas 16 anos será transferido para o Real Madrid em 2024, quando o esportista terá 18 anos. De acordo com as articulações dos dois clubes, o negócio envolve cerca 70 milhões de euros (R$ 392 milhões) somando todos os tributos e gastos da transferência.

A resposta de Abel foi dada em uma entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras sobre a Inter de Limeira por 2 a 0 no Allianz Parque. Rizek fez críticas ao treinador. "Eu acho que a pergunta é pertinente, o repórter julgou que a pergunta era pertinente, dar essa resposta que ele está perguntando sobre um jogador foi comprado pelo Real Madrid, pelo dinheiro que custou, porque ele teria alguma ligação com o empresário, foi extremamente grosseiro e leviano ao fazer tal insinuação. Não foi pouco mal, ele foi muito mal. Ele não tem nenhuma obrigação de responder sobre o Endrick, pode dizer que não fala sobre um jogador individualmente, é do jogo, mas fazer insinuação que ele faz foi leviano e grosseiro com o colega".

Veja a resposta de Abel: "as pessoas dizem que não gosto da imprensa, mas vou te dar a oportunidade de fazer outra pergunta. Se quiser fazer outra... Não quer? Pronto. O agente dele liga para vocês para perguntar individualmente em toda a coletiva? Estou dizendo, não faça pergunta individual. Não há uma santa coletiva de imprensa que não falem desse grande jogador. Todos temos que ser criativos. É a mesma pergunta toda coletiva de imprensa. Deixa o garoto estar em paz".

Aos 16 anos, Endrick busca o primeiro gol pelo Palmeiras em 2023. Ele entrou em campo sete vezes, sendo seis como titular.

André Rizek comentou resposta de Abel Ferreira em pergunta sobre Endrick: "Ele foi extremamente grosseiro e leviano" pic.twitter.com/VMcdnq4Thc February 10, 2023

