(Vídeo) Torcidas organizadas fazem apelo contra a violência no futebol. Internautas sugerem influência do PCC

247 - Representantes das torcidas organizadas do Palmeiras e do Santos pediram aos seus membros que parem com a violência no futebol. De acordo com informações do repórter da Band Marcelo Moreira, integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) teriam entrado em contato com torcedores (assista ao vídeo).

As torcidas não chegaram a confirmar a informação sobre uma suposta ligação com o PCC, mas publicaram nas redes sociais um comunicado pedindo o fim das brigas entre torcedores dentro e fora dos estádios de futebol.

Nesta quarta, outra informação do PCC repercutiu na imprensa e nas redes sociais, a de que a facção juntou dinheiro do tráfico e abriu ao menos sete igrejas nos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul.

Segundo informações do repórter Marcelo Moreira, o PCC teria se reunido com os líderes de torcidas organizadas e ordenado o fim das brigas. #BrasilUrgente pic.twitter.com/57Ts6x2qBh — Revista Styllus (@RevistaStyllus) February 15, 2023





O Ministério Público ficou DÉCADAS fingindo que resolvia os problemas de brigas de torcida, com o bom e velho ATALHO da torcida única.



Sem nova legislação, sem criação dos tipos penais adequados, estudos sociológicos, NADA.



O PCC resolveu o problema em 5 minutos.



PARA BÉNS. pic.twitter.com/pXaxE1h1Yq February 15, 2023

Meu povo, o absurdo não é o PCC ter acabado com as brigas de organizada e a polícia não ter conseguido a mesma coisa, o absurdo é a polícia não conseguir desmantelar o PCC.



ESSE É O VERDADEIRO ABSURDO! February 15, 2023

