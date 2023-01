Vila Belmiro recebe Pelé pela última vez para despedida do rei do futebol

Vila Belmiro receberá milhares de pessoas nesta segunda para a despedida do rei, que morreu na semana passada aos 82 anos. Funeral atrairá atenções de todas as partes do mundo edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - Estádio onde Pelé encantou multidões com seu futebol inigualável, a Vila Belmiro irá receber milhares de pessoas nesta segunda-feira para a despedida do rei do futebol, que morreu na semana passada aos 82 anos, em um funeral que atrairá atenções de todas as partes do mundo para a cidade de Santos até a manhã de terça-feira, quando o ex-jogador será sepultado.

O corpo do maior jogador de futebol da história, que morreu em decorrência de um câncer, chegou a Santos vindo do hospital Albert Einstein, em São Paulo, pouco antes das 4h desta segunda, e será velado no centro do gramado do Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, que o camisa 10 tornou mundialmente famosa desde que chegou ao Santos Futebol Clube em 1956.

Ao entrar em uma das ruas que dá acesso ao estádio, o comboio foi recepcionado com fogos de artifício. Algumas poucas pessoas aguardavam a chegada de madrugada, a maioria da imprensa. Já por volta das 7h30 desta segunda, a fila para o velório do rei do futebol começava a ganhar volume do lado de fora do estádio.

"A expectativa é grande, o mundo inteiro vai estar aqui. O Pelé dispensa qualquer tipo de apresentação, essa perda que a gente teve foi grande, o Pelé para gente é tudo, é raça, é arte", disse à Reuters na tarde de domingo o torcedor santista Roberto Santos, usando uma camisa do time, em frente ao estádio.

Na tarde de domingo, a movimentação no entorno do estádio ainda se resumia a algumas poucas pessoas tirando fotos ao lado de uma estátua de Pelé e vendedores ambulantes pendurando camisetas do Santos e da seleção brasileira com o nome do rei do futebol e o número 10 que ele eternizou.

Dentro da Vila Belmiro, no gramado onde Pelé brilhou com a camisa do Santos entre 1956 e 1974, a estrutura para o velório estava praticamente pronta na tarde de domingo e faixas nas arquibancadas homenageavam o rei do futebol. "Viva o Rei", "Camisa 10 do Santos" e "O Único a Parar uma Guerra", diziam algumas delas.

"(Eu vou ficar aqui amanhã) o dia todo, 24 horas, das 10h até às 10h do outro dia, o Pelé merece", prometeu o torcedor.

O início do velório está marcado para às 10h desta segunda e, no mesmo horário da terça, o corpo de Pelé deixará o estádio em cortejo fúnebre pelas ruas dos Santos, passará em frente ao local onde mora Dona Celeste, a mãe do astro que completou 100 anos em novembro e ainda mora na cidade, e depois seguirá para uma cerimônia privada no Memorial Necrópole Ecumênica, onde o rei será sepultado.

De acordo com a assessoria de imprensa do Santos, cerca de 5 mil jornalistas de todo o mundo se credenciaram para acompanhar a despedida de Pelé, que foi tricampeão mundial com a seleção brasileira em 1958, 1962 e 1970 -- o único jogador da história a levantar a Copa por três vezes.

A despedida também será acompanhada por diversas autoridades, com um portão do estádio reservado para receber os dignatários.

Entre os que deverão estar presentes está o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou posse para um terceiro mandato no domingo. Lula, que é torcedor do Corinthians, deverá estar acompanhado de seu vice, Geraldo Alckmin, que torce para o Santos.

Dirigente esportivos de todo o mundo --entre eles os presidentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, e da Fifa, entidade que comanda o futebol mundial, Gianni Infantino, também são esperados.

A Polícia Militar de São Paulo preparou uma grande mobilização para o velório, com policiais do Comando de Policiamento da Capital, da Região Metropolitana, de Santos, do batalhão de choque, integrantes do policiamento rodoviário e de trânsito, do Corpo de Bombeiros e do Comando de Aviação da PM paulista.

"Esse é um evento que é um evento de tristeza, a gente está vindo aqui, mas é um momento de tristeza. O Pelé deixou muitas recordações para o povo brasileiro, o Pelé deixou milhões de santistas espalhados pelo nosso país, o Pelé foi o criador do nosso futebol brasileiro", resumiu o torcedor Antonio da Paz, vestido com a camisa da seleção e carregando uma réplica do troféu da Copa do Mundo, em frente à Vila Belmiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.