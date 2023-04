Vítima reconheceu Cuca como estuprador, diz advogado suíço

Apoie o 247

247 - O advogado suíço Willi Egloff afirmou nesta terça-feira (25) ao portal UOL que vítima de estupro no país europeu reconheceu o treinador do Corinthians, Cuca, como um dos agressores, e que o sêmen dele foi usado como prova pela Justiça.

Egloff acompanhou a vítima durante o processo. O caso de violência sexual ocorreu em 1987, quando a vítima tinha 13 anos, na Suíça.

Em sua coletiva de apresentação no Corinthians, Cuca disse ser inocente, mesmo tendo sido condenado dois anos depois do caso. Além disso, ele reiterou que não foi reconhecido pela vítima como um dos abusadores. Egloff, porém, afirmou que a versão do técnico é falsa.

"A declaração de Alexi Stival (Cuca) é falsa. A garota o reconheceu como um dos estupradores. Ele foi condenado por relações sexuais com uma menor", disse o advogado.

