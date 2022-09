"Viva a democracia! Viva a liberdade! Viva o Lula!", diz Casagrande em evento com o ex-presidente

Apoie o 247

247 - Ex-jogador de futebol, ídolo do Corinthians e ex-comentarista, Walter Casagrande participou de um evento ao lado do ex-presidente Lula (PT) e de outros esportistas nesta terça-feira (27).

Casagrande disse que confia "cegamente" no petista e reiterou o apoio da Democracia Corinthiana a ele. "Acredito em você desde 82 [1982], quando fizemos campanha, o pessoal da Democracia Corinthiana, pela eleição direto para o governo do estado de São Paulo. Estivemos ao seu lado, fizemos shows, eventos para arrecadar dinheiro para a campanha. Acredito muito em você, cegamente, e não tenho problema algum em falar isso".

"A Democracia Corinthiana sempre esteve do seu lado, e ela sempre vai continuar do seu lado. Sempre que você precisar da gente, nós vamos estar aqui. Os mesmos daquela de 82, de 84 [1984], no palanque pelas Diretas [Já], nós vamos estar do seu lado o tempo todo, não importa qual é a luta, qual é o problema que nós vamos ter que enfrentar. Vamos estar do seu lado sempre. Pode contar com a gente", completou.

Casagrande, então, concluiu: "viva a democracia! Viva a liberdade! Viva o Lula!".

