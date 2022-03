Vôlei: Federação Internacional tira Mundial masculino da Rússia

Apoie o 247

Agência Brasil – A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou nesta terça-feira (1) que não realizará mais na Rússia o Campeonato Mundial masculino da modalidade, programado para os meses de agosto e setembro de 2022, por causa da invasão russa à Ucrânia. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da entidade.

“A FIVB buscará uma nação anfitriã alternativa para garantir que a Família Global do Voleibol, incluindo as Federações Nacionais, atletas, dirigentes e torcedores se sintam seguros e orgulhosos de participar de um festival alegre e pacífico do esporte”, diz o comunicado emitido pela entidade.

Horas depois a FIVB anunciou também que “todas as seleções, clubes, oficiais e atletas de vôlei de praia e vôlei de neve” da Rússia ficam inelegíveis para participarem das competições internacionais e continentais.

Sanções no mundo do esporte

A Rússia vem sofrendo uma série de punições nos últimos dias em razão da sua campanha militar em solo ucraniano. Na última segunda, por exemplo, a Fifa e a Uefa decidiram suspender a seleção russa e todos os clubes de futebol do país de participarem de qualquer competição organizada por elas, inclusive a próxima Copa do Mundo, que será disputada este ano no Catar.

Já o conselho executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) recomendou que as federações esportivas internacionais proíbam atletas e autoridades russas e bielorrussas de competirem em seus eventos.

