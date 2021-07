Vôlei feminino vence Sérvia e mantém 100% de aproveitamento nas Olimpíadas

TÓQUIO (Reuters) - A seleção feminina de vôlei do Brasil derrotou no sábado a Sérvia por 3 sets a 1, parciais de 25-20, 25-16, 23-25 e 25-18, para manter 100% de aproveitamento nos Jogos de Tóquio depois de quatro partidas.

O time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães lidera o Grupo A e enfrenta o Quênia na próxima segunda-feira.

“Acho que o foco do time no sistema defensivo foi muito importante no jogo e, logicamente, o que ajuda muito é que a saída de jogo foi eficiente", disse o técnico da seleção, segundo comunicado do Time Brasil.

PUBLICIDADE

A levantadora Roberta substituiu Macris, que sofreu uma entorse no jogo contra o Japão, e contribuiu para a vitória. Outro destaque do jogo foi a oposta Tandara que pegou bolas difíceis e foi quem marcou mais pontos pelo Brasil: 19.

"A Roberta fez um jogo bem planejado, botou todas as jogadoras para atuar, para receberem a bola. Eu gostei do foco, da determinação, da pegada que o time teve em relação ao time com quem íamos jogar. Eu gostei de hoje. O time estava concentrado tentando achar soluções", acrescentou o treinador.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.