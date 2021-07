Voo de Messi em jato particular é atrasado devido a suspeita de bomba em aeroporto da Argentina

247 - O jato particular de Lionel Messi atrasou sua saída do aeroporto argentino de Rosário devido a um susto com uma bomba, segundo o "The Sun". O astro e 34 anos estava à caminho das férias na Espanha, após conquistar seu título inédito da Copa América, no Brasil. A informação é do jornal O Globo.

Poucas horas antes de Messi deixar sua terra natal, um homem alegou ter uma bomba em sua mala. A partir disso, a segurança implementou imediatamente seus protocolos de emergência, evacuando o aeroporto e suspendendo todos os voos.

O assunto foi resolvido em menos de uma hora, mas causou um grande atraso de voos.

