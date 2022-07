'Vou votar no Lula e acredito em vitória no primeiro turno', diz Casagrande

Apoie o 247

247 - O ex-jogador e comentarista esportivo Walter Casagrande Júnior afirmou esperar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença a disputa presidencial já no primeiro turno do pleito de outubro. “Vou votar no PT, vou votar no Lula. Gosto muito do Ciro, mas quem vai ganhar é o Lula, não é o Ciro. A coisa principal é tirar a família Bolsonaro, para a sobrevivência do País, da Nação”, disse Casagrande à revista Carta Capital. “Tenho certeza de vitória nas urnas. Acho até que vai ser no primeiro turno”, completou.

Na entrevista, Casagrande também demonstrou preocupação com o aumento da violência política durante o período eleitoral. “Vai ter uma violência imensa. Morreu o líder petista no sábado, que foi o pontapé inicial no jogo. O juiz apitou, deram a saída, assassinaram um líder do PT gritando ‘Bolsonaro’. Agora, se a Polícia não colaborar com a gente, vai acontecer mais”, disse.

Ainda segundo ele, o Brasil já passa por um momento de ruptura democrática. “Ela já aconteceu, só não é oficial. Se o Bolsonaro ganhar, aí fica oficial, porque não está havendo democracia. Veja a liberdade de expressão. Os bolsonaristas, principalmente, acham que liberdade de expressão é você ofender, atacar, xingar as outras pessoas, e não é. Liberdade de expressão é você opinar, não atacar. Me chamar de “viciado”, “drogado” e “financiador do tráfico” não é liberdade de expressão, é agressão”, disse.

“A ruptura já aconteceu. Racismo explícito, homofobia, machismo, assassinatos, desmatamento, garimpo ilegal, assassinatos de indígenas… Isso não faz parte da democracia. A democracia no Brasil se rompeu há muito tempo, faz quatro anos que está rompida. Só não é oficial. Essa eleição vai resolver se vamos defender a democracia. Com esse governo saindo, porque tenho certeza de que vai sair, a democracia vai criar corpo, vai se recompor. Vamos ter de refazer. É a Refazenda, do Gilberto Gil. A gente vai ter de refazer o Brasil em todos os pontos: conceitos, território, educação, social, política, valores”, afirmou.

