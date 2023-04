Wallace é banido de competições de vôlei até o fim da temporada

Apoie o 247

247 - O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (CECOB) decidiu afastar o jogador bolsonarista Wallace Souza por um ano da temporada de vôlei. O comitê concluiu que o atleta violou o código de ética da entidade ao publicar uma postagem no Instagram incitando seus seguidores a 'dar um tiro' no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Como o oposto, que defende o Sada/ Cruzeiro , começou a cumprir a pena, ainda de forma cautelar, em 3 de fevereiro, ele só pode voltar em 3 de maio", destaca reportagem do Uol.

Wallace também foi suspenso por um ano da seleção brasileira . Ele, porém, já havia dito que não pretendia voltar a defender o Brasil.

