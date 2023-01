Wallace, que ameaçou Lula, recebeu mais de R$ 308 mil do Bolsa Atleta, programa criado no governo do PT

Apoie o 247

ICL

247 - O jogador de vôlei Wallace de Souza, do Sada Cruzeiro e da Seleção Brasileira, recebeu R$ 308 mil do Bolsa Atleta, programa de incentivo ao esporte criado pelo em 2005 pelo então governo Luiz Inácio Lula da Silva, que agora está em seu terceiro mandato. A informação, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), foi divulgada pelo blog Olhar Olímpico, do portal Uol.

Nesta terça-feira (31), o esportista sugeriu que gostaria de ver o petista assassinado.

"O Wallace Souza, que incitou violência contra o presidente Lula, é provavelmente o jogador de vôlei que mais recebeu Bolsa Atleta ao longo da carreira. Foram 10 anos recebendo a bolsa, num total de R$ 308 mil. O Bolsa Atleta foi criado pelo Lula. (Os números são da UFPR)", escreveu o jornalista no Twitter.

O Wallace Souza, que incitou violência contra o presidente Lula, é provavelmente o jogador de vôlei que mais recebeu Bolsa Atleta ao longo da carreira.



Foram 10 anos recebendo a bolsa, num total de R$ 308 mil.



O Bolsa Atleta foi criado pelo Lula.



(Os números são da UFPR). — Demétrio Vecchioli (@Olhar_Olimpico) January 31, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.