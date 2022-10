Walter Casagrande: 'Bolsonaro, um ser nefasto, está inventando mentiras absurdas para justificar a derrota iminente'

Apoie o 247

247 - Em sua coluna publicada no portal Uol, o jornalista Walter Casagrande reforçou nesta quinta-feira (27) que "faltam três dias para irmos às urnas e tirar esse ser nefasto do Poder Executivo".

"A verdade é que todos estão desesperados, e para justificar a derrota iminente, Bolsonaro está inventando mentiras absurdas, como as inserções de suas propagandas (mentirosas, diga-se de passagem) nas rádios. Fora a história do perigoso ato terrorista de um grande amigo do perverso presidente. Cada vez que ele fala a sua situação vai ficando pior", diz.

"O desespero de Bolsonaro e seus "parças" está enorme, ainda mais depois que o ministro Alexandre de Moraes arquivou a ação da campanha do presidente sobre as rádios. Dizem que o clima está pesado porque eles já perceberam que perderam as eleições. Agora podemos esperar de tudo dessa gente perversa e armada. Não duvido que possam tentar um golpe", complementa.

