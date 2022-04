Wimbledon vai banir jogadores russos por invasão da Ucrânia

Apoie o 247

Reuters - Jogadores russos não poderão competir em Wimbledon este ano devido à invasão da Ucrânia por Moscou, de acordo com uma reportagem do site de notícias da indústria esportiva Sportico nesta terça-feira.

No início deste mês, o All England Lawn Tennis Club (AELTC), que organiza o Grand Slam de grama, disse que estava conversando com o governo britânico sobre a participação de jogadores da Rússia e da Bielorrússia.

Os organizadores disseram que planejam anunciar uma decisão em meados de maio, antes do prazo de inscrição para o torneio de 27 de junho a 10 de julho.

A AELTC não respondeu imediatamente ao pedido de comentário sobre o relatório.

A proibição de jogadores russos impediria o número dois do mundo, Daniil Medvedev e Andrey Rublev, oitavo, de competir no sorteio masculino. Anastasia Pavlyuchenkova é a 15ª no ranking feminino.

O relatório disse que não está claro se os jogadores da Bielorrússia também serão banidos. A Bielorrússia é uma área chave para a invasão, que a Rússia chama de "operação especial".

Os órgãos dirigentes do tênis proibiram a Rússia e a Bielorrússia de competições internacionais de equipes após a invasão. Jogadores individuais podem competir em turnês, mas não sob o nome ou a bandeira de seus países.

O ministro do Esporte britânico, Nigel Huddleston, disse no mês passado que não se sentiria confortável com um "atleta russo com a bandeira russa" e vencendo Wimbledon em Londres.

