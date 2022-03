Xi Jinping declara abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Beijing 2022

Apoie o 247

247, com informações da Rádio Internacional da China (CRI) - A cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Beijing 2022 foi realizada no Estádio Nacional na capital chinesa (conhecido como Ninho do Pássaro) na noite desta sexta-feira (4). Na ocasião, o presidente chinês, Xi Jinping, declarou a abertura do evento esportivo.

Durante a esplêndida Cerimônia de Abertura no coração da capital chinesa, milhares de atletas de todo o mundo se uniram em um festival de gelo e neve enquanto fogos de artifício iluminavam a noite.

Após tomarem a forma e as cores dos Agitos Paralímpicos, o espetáculo pirotécnico ficou na cor roxa, em homenagem ao WeThe15, uma campanha global que visa aumentar a visibilidade, inclusão e acessibilidade de 1,2 bilhão de pessoas com deficiência pelo mundo.

Essas pessoas correspondem a 15% da população global e, na sequência de um apelo para que o mundo se comprometa com a mudança, um grupo de atores - muitos deles com deficiência - representou preciosos momentos de partilha lado a lado, desde uma menina com deficiência visual iluminando uma lanterna vermelha, a uma família indo em busca dos seus sonhos e um homem idoso dançando com um menino.

