Zagallo é velado na sede da CBF com taças das Copas

247 - Mário Jorge Lobo Zagallo está sendo velado na sede da CBF, na zona oeste do Rio de Janeiro, desde as 9h30 da manhã deste domingo (7). Familiares, amigos e torcedores se despedem da lenda brasileira. O velório está ocorrendo dentro do Museu da CBF. O local recebeu as taças da Copa do Mundo vencidas pelo ícone do futebol.

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou luto oficial de três dias em todo o país por conta da morte do ex-técnico da seleção brasileira.

O ex-jogador e ex-técnico do Brasil morreu aos 92 anos. A informação foi publicada no começo da madrugada deste sábado (6) pelo perfil oficial da lenda do futebol mundial. “Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas”, diz a nota.

