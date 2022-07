Zagueiro Renan, do Bragantino, se envolve em acidente com morte; jogador tinha sinais de embriaguez

Apoie o 247

247 - Um motociclista morreu em um acidente com um carro em Bragança Paulista nesta sexta-feira (22). De acordo com a Polícia Civil, o motorista do veículo é o zagueiro do Bragantino, Renan da Silva, que teria se recusado a fazer o teste do bafômetro após o acidente e foi encaminhado à delegacia. A reportagem procurou o jogador e o clube, mas aguardava o retorno até a publicação. A reportagem é do portal G1.

O acidente aconteceu nesta manhã na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira. De acordo com a polícia, os dois veículos colidiram e o motociclista de 38 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia não informou detalhes sobre a dinâmica do acidente.

O motorista foi identificado como Renan Victor da Silva, 20 anos, que atua na posição de zagueiro pelo Bragantino. De acordo com a Polícia Civil, no local do acidente, suspeitaram que o jogador estivesse alcoolizado e ele se recusou a passar pelo exame no local. Com isso, ele foi encaminhado para a delegacia de Bragança Paulista onde o caso está sendo registrado.

