Universidade de São José afirma liderança acadêmica e cultural em Macau Instituição católica destaca formação humanista, centros de investigação inovadores, diversidade multicultural e oportunidades amplas para estudantes

247 – A Universidade de São José (USJ), situada na península de Macau, consolidou-se nos últimos anos como uma das instituições de ensino superior mais internacionais e diversificadas do território. Com uma história que remonta às bases do ensino jesuíta no século XVI, a universidade alia tradição, inovação científica e compromisso com a formação integral do estudante.

Uma história que começa no século XVI

A origem da USJ está ligada ao trabalho educativo desenvolvido pelos jesuítas na antiga Macau, passando pelo Colégio de São Paulo e pelo Seminário de São José, instituições fundadas entre os séculos XVI e XVIII. Essa herança histórica molda a identidade da universidade, marcada por uma forte dimensão humanista, multicultural e aberta ao diálogo entre culturas.

Com a evolução institucional ao longo dos séculos, o antigo Instituto Inter-Universitário de Macau transformou-se na atual Universidade de São José em 2009, modernizando estruturas e ampliando o alcance acadêmico.

Oito unidades acadêmicas e formação multidisciplinar

A USJ conta com oito áreas acadêmicas que cobrem um amplo espectro disciplinar:

Estudos Religiosos e Filosofia

Artes e Humanidades

Gestão e Direito

Ciências da Saúde

Ciências e Ambiente

Engenharia e Ciência de Dados

Educação

Escola Doutoral

Essa diversidade permite que estudantes internacionais encontrem programas adequados a diferentes vocações profissionais, com enfoque em pensamento crítico, ética e competências globais.

Centros de investigação em áreas estratégicas

A universidade mantém dez centros de investigação, que atuam em temas de impacto regional e global, como:

Nutrição e saúde celular

Sustentabilidade cultural

Neurociências aplicadas

Desenvolvimento social

Memória e identidade

Desenvolvimento profissional docente

Inovação empresarial sino-lusófona

Tecnologias de cuidado inteligente para idosos

Esses núcleos reforçam o posicionamento científico da instituição e criam oportunidades de participação estudantil em pesquisas multidisciplinares.

Campus integrados e infraestrutura moderna

A USJ opera em três polos principais na península de Macau — Ilha Verde, Seminário e NAPE.

Os campi incluem bibliotecas modernas, estúdios de design e produção, laboratórios de neurociências, salas de inovação tecnológica, áreas verdes, além de espaços dedicados ao convívio multicultural.

A residência estudantil oferece quartos individuais e duplos, ginásio, cozinha comunitária, sala de estudo e áreas de lazer, reforçando o ambiente de vida universitária.

Internacionalização como marca institucional

Com alunos, docentes e funcionários de mais de 50 países, a USJ mantém um corpo estudantil composto por cerca de 30% de estrangeiros, criando um ambiente verdadeiramente global.

A universidade possui mais de 150 parceiras ao redor do mundo, incluindo instituições da Europa, Ásia, África e América Latina. Entre essas colaborações, destacam-se projetos estratégicos com universidades portuguesas, brasileiras e de outros países de língua portuguesa.

A USJ também participa de programas internacionais e integra redes de ensino superior como a Associação Internacional de Universidades.

É, ainda, a única instituição na China com estatuto de observador consultivo no Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Cooperação com os países de língua portuguesa

Graças à sua identidade multicultural e ao ensino trilíngue (português, inglês e chinês), a USJ mantém cooperação intensa com países lusófonos.

Entre as iniciativas destacam-se:

Laboratório Conjunto Sino-Português de Ciências do Mar e do Ambiente

Programas de intercâmbio entre estudantes e docentes

Duplas diplomações e programas conjuntos com universidades portuguesas

Parcerias consolidadas com instituições do Brasil, Portugal, Angola e Cabo Verde

Essa atuação reforça o papel da USJ como ponte entre a China e o mundo de língua portuguesa.

Apoio estudantil e desenvolvimento integral

A universidade oferece:

programas de mentoria com antigos alunos

orientação académica individualizada

iniciativas de cuidado espiritual, psicológico e acadêmico

bolsas para estudantes de países lusófonos

Além disso, promove atividades desportivas, culturais e recreativas, fortalecendo o bem-estar e o desenvolvimento humano dos estudantes.

Uma universidade voltada para o futuro, sem perder a tradição

A USJ combina uma das mais antigas tradições educativas da Ásia com um projeto contemporâneo de ensino superior.

Com forte compromisso social, enfoque multicultural, investigação inovadora e alianças internacionais, a universidade consolida-se como espaço privilegiado de formação, especialmente para estudantes provenientes de países de língua portuguesa.

