Universidade Politécnica de Macau oferece ensino aplicado, inovação tecnológica e forte integração multicultural Instituição se destaca em inteligência artificial, tradução, gestão, saúde e educação física, além de possuir acreditações internacionais inéditas na Ásia

247 – A Universidade Politécnica de Macau (UPM), criada em 1981, tem surgido como um dos destinos mais promissores para estudantes brasileiros que buscam formação superior internacional, ensino aplicado e forte inserção no mercado global. Com programas de licenciatura, mestrado e doutoramento voltados para tecnologia, línguas, administração, saúde, educação física e indústrias criativas, a instituição se consolida como referência na formação de profissionais com competitividade internacional e capacidade de comunicação intercultural.

CLIQUE AQUI E SAIBA COMO ESTUDAR EM MACAU

Excelência reconhecida internacionalmente

A UPM é a primeira instituição de ensino superior da Ásia a receber acreditação institucional da Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) do Reino Unido — um marco significativo para a qualidade do ensino na região.

A universidade também é a única do país premiada pela Asia-Pacific Quality Network (APQN) com o “Prémio de Qualidade”, e a única em Macau reconhecida duas vezes com o Prêmio Nacional de Mérito do Ensino, concedido pelo Ministério da Educação da China.

Outro destaque é a criação do Centro de Investigação de Engenharia em Tecnologia Aplicada à Tradução Automática e Inteligência Artificial, pioneiro nas regiões administrativas de Hong Kong e Macau, reforçando o protagonismo da UPM em inovação linguística e tecnológica.

Nos rankings globais, a instituição figura entre as 901 e 950 melhores universidades do mundo segundo o QS 2026 e aparece entre 101 e 200 no ranking do Times Higher Education (THE) para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo “Educação de Qualidade”. No ranking geral, está entre 301 e 400, sendo a universidade mais bem posicionada de Macau.

Um leque de áreas estratégicas para brasileiros

A UPM oferece programas com forte ligação ao mercado global e à inovação, tornando-se uma opção atrativa para estudantes brasileiros interessados em carreiras internacionais e setores em rápida expansão.

Tecnologias da Informação: foco em inteligência artificial

A área de TI é uma das mais fortes da UPM. Os cursos organizam-se em torno do conceito “Inteligência Artificial +”, estruturados em:

Informática

Inteligência Artificial

Big Data e Internet das Coisas

Tecnologia Informática Aplicada

A universidade ainda integra IA e tecnologia com áreas emergentes como tradução automática, gestão de jogo, descoberta de fármacos, reabilitação desportiva, tecnologia ambiental e educação digital.

Estudantes brasileiros têm acesso a:

Centros conjuntos de investigação com universidades líderes

Cursos de duplo grau

Estágios no exterior

Reconhecimento mútuo de créditos com instituições internacionais

Alguns programas são validados pelo Instituto de Engenharia e Tecnologia (IET) do Reino Unido, permitindo que os graduados obtenham qualificações de engenharia reconhecidas globalmente.

Administração Pública e Ciências Sociais

A UPM forma especialistas em:

Administração pública

Comunicação e educação cultural

Gestão pública

Patrimônio cultural

Antropologia

Os cursos combinam teoria e prática, preparando profissionais qualificados para atuar em órgãos públicos, organizações sociais e instituições culturais.

Para brasileiros interessados no estudo das relações entre China, Macau e países lusófonos, a UPM oferece um ambiente de grande riqueza histórica e cultural.

Línguas e Tradução: referência mundial entre o português e o chinês

Macau, com sua herança sino-portuguesa, é um laboratório ideal para o estudo de línguas e tradução. A UPM possui mais de 100 anos de experiência na formação em tradução chinês-português e abriga o corpo docente mais forte da Ásia nessa área.

A universidade oferece cursos em:

Tradução e Interpretação Chinês-Português

Tradução e Interpretação Chinês-Inglês

Português

Ensino da Língua Chinesa como Língua Estrangeira

Ciências Aplicadas da Linguagem

É a instituição pioneira em Macau na criação de uma licenciatura em Tradução Chinês-Inglês.

O ambiente trilíngue — chinês, português e inglês — representa uma oportunidade única para estudantes brasileiros interessados no estudo intercultural e em carreiras diplomáticas, linguísticas e internacionais.

Gestão de Empresas

A UPM oferece cursos em áreas diretamente ligadas ao ambiente econômico global:

Contabilidade

Comércio eletrónico

Marketing

Gestão

Economia e comércio China–Países Lusófonos

Finanças e análise de dados

Gestão de jogo

Alguns cursos possuem reconhecimento profissional internacional, e os estudantes têm acesso a estágios, networking e parcerias empresariais.

Ciências da Saúde

A UPM tem tradição na formação de profissionais qualificados em saúde, especialmente em:

Enfermagem

Técnicas de análises laboratoriais

Técnicas farmacêuticas

Os estudantes realizam estágios em hospitais, laboratórios de saúde pública, farmácias e instituições comunitárias.

A experiência internacional e a alta qualidade científica abrem portas para pós-graduações em universidades de referência ao redor do mundo.

Educação Física: berço de campeões

Reconhecida como o “Berço dos Campeões Mundiais e Treinadores Famosos”, a área de educação física da UPM já formou atletas e treinadores que conquistaram medalhas e títulos internacionais.

A qualidade acadêmica atrai inclusive atletas olímpicos, e muitos graduados seguem carreira como profissionais do esporte, treinadores ou pesquisadores.

CLIQUE AQUI E SAIBA COMO ESTUDAR EM MACAU

Campus da Universidade Politécnica de Macau (Photo: Divulgação) Divulgação

Uma porta de entrada estratégica para o mundo lusófono e asiático

Com ensino aplicado, forte internacionalização, acreditações de prestígio e profunda ligação histórica com a língua portuguesa, a Universidade Politécnica de Macau se apresenta como uma opção valiosa para estudantes brasileiros.

A instituição combina tradição, inovação tecnológica, excelência acadêmica e oportunidades de intercâmbio que permitem ao estudante viver a Ásia sem perder a conexão com o mundo lusófono — uma vantagem comparativa rara no cenário internacional.