10 e-commerces para ficar de olho na Black Friday

A Black Friday, comemorada toda última sexta-feira do mês de novembro, já é uma das principais datas do varejo e muito aguardada por consumidores que buscam produtos com grandes descontos. Segundo pesquisa realizada pelo Méliuz, 91,3% dos brasileiros pretendem comprar na data, número 20% maior em relação à pesquisa feita em 2021. O levantamento ainda mostra que 90,4% dos usuários ouvidos preferem comprar nos e-commerces, de forma remota.

Pensando nisso, separamos os 10 sites com as melhores ofertas de Black Friday pra você. Confira:

Dafiti

A Black Friday já está a todo vapor na Dafiti! Durante todo o mês, os consumidores que querem aproveitar os melhores descontos e adquirir produtos de qualidade, tem destino certo. A maior fashiontech da América Latina preparou diversas promoções exclusivas com até 70% de desconto em itens selecionados de mais de 7 mil marcas presentes em seu portfólio, como Hugo Boss, Le Lis Blanc, Adidas, Lança Perfume, Gap, Vans, Lez a Lez, Guess e Colcci.

Para acessar as ofertas exclusivas, basta entrar no site: http://www.dafiti.com.br ou baixar gratuitamente o aplicativo, disponível nos sistemas iOS e Android.

Fast Shop

A Fast Shop, uma das principais redes de varejo do país, já antecipou suas ofertas para a data e separou itens exclusivos com até 65% de desconto e produtos premium. Durante toda a Golden Friday, a Black Friday da rede, os consumidores terão acesso a uma seleção de produtos exclusivos das categorias smartphones, eletrodomésticos, notebooks, eletroportáteis, bebidas e smart tvs.

Clientes Prime terão frete grátis em todas as compras pelo Brasil, e quem tiver interesse em fazer parte do clube de assinaturas da rede, durante a Golden Friday o serviço está disponível com 50% de desconto.

Além das lojas físicas, os clientes poderão ter acesso aos descontos acessando o site https://www.fastshop.com.br/web/ ou pelo app, disponível gratuitamente nos sistemas Android e IOS.

KaBuM!

A 15ª edição da Black Friday do maior e-commerce de tecnologia e games da América Latina está chegando. Esse ano a temporada de promoções começará mais cedo no site do KaBuM!, a partir do dia 24 de novembro, às 10h. Ideal para os clientes que desejam fazer upgrade em seus setups, trocar o smartphone ou comprar uma TV nova para assistir aos jogos do Brasil em busca do hexa, a listagem de promoções inclui diversas categorias do site, como hardware, periféricos, games, notebooks e celulares.

“A maior Black Friday da internet” contará ainda com a participação de influenciadores digitais da marca e a realização de uma live especial que será transmitida pelo KaBuM! TV no YouTube.

Para conferir a listagem especial de produtos, acesse o link.

Oster

A Oster®, marca da Newell Brands Brasil, separou itens estratégicos e promete descontos de até 47% para quem sonha em adquirir o eletrodoméstico perfeito com preços imperdíveis.

Os descontos estarão disponíveis no site da marca durante o mês de novembro, com descontos limitados diariamente e, entre os dias 24 e 28 com descontos exclusivos para a Black Friday. As principais categorias são: fritadeiras; liquidificadores; cafeteira; batedeiras. São produtos com qualidade e design para facilitar a rotina dentro de casa, além de serem opções para presentear pessoas especiais.

Para conferir os produtos da marca, acesse o site: https://www.oster.com.br/

Cadence

A temporada da Black Friday está chegando e a Cadence, marca do Grupo Newell Brands e referência na fabricação de eletroportáteis e produtos para cuidados pessoais, separou os melhores produtos para os consumidores aproveitarem com até 50% de desconto. As promoções estarão disponíveis do dia 24 até o dia 28 de novembro. Serão 48 horas com surpresas incríveis no site da marca.

Todos os produtos da Cadence estão disponíveis em seu site (www.cadence.com.br).

MAM Baby

A MAM Baby, marca especialista em bebês, se prepara para a Black Friday dos pequenos, a Babies Friday MAM 2022. Entre os dias 21 e 28 de novembro, a marca oferece descontos de até 50% em itens selecionados, com condições de pagamento exclusivas por meio de seu e-commerce oficial e presenteia, com uma necessaire personalizada, os clientes que realizarem compras acima de R$ 120,00. Entre os produtos contemplados no período estão a Bomba Elétrica Tira-leite 2em1, indispensável no enxoval, e itens das linhas de amamentação, cuidado oral e copos.

Motorola

A temporada de compras com descontos imperdíveis da Black Friday está chegando, e a Motorola não poderia ficar de fora dessa. Com a #motofriday, smartphones selecionados da marca estarão disponíveis com até 30% de desconto na loja oficial. A Motofriday começa a partir do dia 11 de novembro! É a deixa perfeita para que os consumidores possam torcer pelo Brasil de Motorola novo.

C&C

A edição 2022 da Black Friday C&C já começou! A rede, que é uma das líderes em materiais para construção, reforma e decoração, preparou condições especiais para a data, que conta com uma novidade: as promoções seguirão ao longo de todo o mês de novembro tanto no site quanto nas lojas físicas. Para facilitar ainda mais a vida do consumidor, a C&C oferece formas especiais de pagamento: clientes que têm o cartão C&C contam com parcelamento em até 12x sem juros ou 24x fixas, além de ofertas exclusivas, como 10% em toda a linha de Decoração, nas linhas de metais e louças Docol e Metais Forusi.

Camicado

Com a chegada da Black Friday, entre os dias 24 a 27 de novembro, a Camicado, rede de lojas especializada em casa e decoração, apresenta ofertas com até 70% de desconto que já estão disponíveis no e-commerce e nas lojas físicas. É o momento ideal para renovar, decorar e deixar a casa ainda mais bonita e completa com diversas novidades. São itens de diversas categorias, como cozinha, decoração, mesa posta, cama e banho, servir, eletrodomésticos e muito mais.

Fini

A Fini, marca líder no segmento de candies no Brasil, sempre pensando em inovar e alegrar seus consumidores, promove uma Black Friday ainda mais divertida e doce. No e-commerce da marca, os descontos chegam a 60% e nas franquias, a última sexta-feira de novembro, dia 25, também será movimentada. Os fãs da Fini poderão adquirir produtos com descontos de 50% em todos os itens a granel disponíveis nos quiosques.

