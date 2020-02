20 países registraram os primeiros casos de coronavírus nos últimos sete dias

Nas últimas 24 horas, 9 países, incluindo o Brasil, informaram os primeiros casos da doença, como Dinamarca, Noruega, Paquistão e Romênia. A China, onde começou o surto, registrou 78.630 casos da doença, com 2.747 mortes edit

247 - Vinte países confirmaram os primeiros casos de coronavírus nos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas, 9 países, incluindo o Brasil, informaram os primeiros casos da doença: Dinamarca, Noruega, Estônia, Geórgia, Grécia, Macedônia do Norte, Paquistão e Romênia.

"Nos últimos dois dias, o número de novos casos relatados no resto do mundo excedeu o número de novos casos na China", frisou o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante coletiva de imprensa nesta quinta (27).

No Japão, uma mulher pegou o coronavírus pela segunda vez. O país suspendeu as aulas em todas as escolas.

Na quarta-feira (26), a Arábia Saudita baniu estrangeiros de fazerem peregrinações religiosas no país. Não há confirmação de casos no território saudita.

A China, onde começou o surto, registrou 78.630 casos da doença, com 2.747 mortes.