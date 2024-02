29 de fevereiro: entenda por que existem os anos bissextos

Para manter nosso calendário alinhado com as estações do ano, os anos bissextos foram estabelecidos edit

247 – Você já se perguntou por que a cada quatro anos fevereiro tem um dia a mais? Isso ocorre por causa da peculiaridade do ano solar: a Terra leva cerca de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos para completar sua órbita ao redor do Sol. Para ajustar essa diferença e manter nosso calendário alinhado com as estações do ano, os anos bissextos foram estabelecidos, adicionando um dia extra ao calendário a cada quatro anos.

Sem os anos bissextos, o que aconteceria? Sem essa correção, as estações gradualmente se desalinhariam com o calendário. Imagina o verão ocorrendo no meio do ano, ou o inverno no final? Seria um caos para atividades como agricultura, turismo e outros setores que dependem das estações do ano.

Como saber se um ano é bissexto?

Para identificar se um ano é bissexto, existem algumas regras simples:

Se o ano for divisível por 4, é bissexto.

Se o ano for divisível por 100, mas não por 400, não é bissexto.

Se o ano for divisível por 400, é bissexto.

Alguns exemplos práticos:

2024 é bissexto, pois é divisível por 4.

1900 não é bissexto, pois é divisível por 100, mas não por 400.

2000 é bissexto, pois é divisível por 400.

Curiosidades sobre os anos bissextos:

O dia 29 de fevereiro é conhecido como "Dia do Bissexto".

Em algumas culturas, o ano bissexto é considerado um ano de azar.

Na Roma Antiga, o dia extra do ano bissexto era chamado de "dies intercalaris".

Os anos bissextos são essenciais para a sincronização do nosso calendário com as estações do ano, impedindo que ocorram desalinhamentos significativos. São uma adaptação inteligente para lidar com a complexidade do movimento terrestre em torno do Sol e garantir que nosso calendário continue sendo uma ferramenta confiável para organização do tempo e das atividades humanas.

