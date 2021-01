3 Histórias Curtas de Terror e Medo para mantê-lo desperto durante a noite

O medo é uma reação do nosso corpo a um perigo, um mecanismo de defesa contra uma agressão real. Mas por que temer algo que não podemos ver, algo que não percebemos real, é simplesmente o medo do desconhecido, o que não vemos todos os dias em nossas vidas. É por isso que compilamos as 3 pequenas histórias de terror que geram este sentimento apenas pela sua leitura. Estas histórias curtas de terror foram compiladas a partir deste site em espanhol: Procrastinafacil.com



A Cabine

Esta é a história não contada de um caçador, que um dia foi para a floresta para fazer exatamente isso, caçar. Em sua viagem, ele decidiu mudar de rumo para dar diversidade ao seu ofício, então ele virou seu caminhão e o estacionou em frente a uma área de floresta desconhecida que tinha a reputação de ser abundante em grandes presas. Ele estava com sua espingarda presa nas mãos, esperando por algum animal descuidado, mas não conseguiu ver mais longe do que seu nariz, pois de repente, uma forte neblina veio sobre o local. Era tão espesso e profuso que o caçador não conseguia encontrar seu curso original, e vagueou mais profundamente na floresta do que havia planejado. Ele andava e andava, esfregando as mãos nos antebraços, pois o nevoeiro trazia consigo um arrepio atroz que arrefeceu o pobre caçador até a medula, enquanto uma fumaça branca distinta subia de sua boca a cada respiração.

Ao mesmo tempo, tremendo como uma folha, o caçador começou a dar gritos perfurantes de desespero, pois sentiu que dois dias inteiros haviam passado. Ele sentiu fome, sede, frio e angústia. Até que, ao longe, ele avistou de repente uma pequena cabana de madeira. Ele correu para a cabana e, por desespero, entrou sem sequer bater à porta. Tudo estava escuro, então, o melhor que pôde, ele encontrou um pequeno interruptor, mas quando a única sala iluminada, o horror passou por seus olhos ao ver um conjunto de quadros com retratos de pessoas olhando para ele, alguns tinham a cara cheia, mas outros, não exatamente. Alguns não tinham os olhos, outros tinham os dentes e alguns tinham o rosto inteiro.

Entretanto, cansado, confuso, apavorado e, ao mesmo tempo, aliviado por ter encontrado um abrigo, não importava como fosse, ele decidiu que qualquer buraco seria melhor do que aquela tortura sem pistas, então ele tirou um cobertor e praticamente desmaiou devido à fome, sede e angústia. Entretanto, depois de um tempo, o homem acordou de repente devido a uma luz sufocante batendo no rosto, e naquele momento, quando viu o cobertor que havia usado na sua frente, percebeu que aqueles quadros não eram retratos... eram janelas.

A decisão dos espíritos

Era uma noite tranquila nos dormitórios da Universidade da Virgínia, Estados Unidos, quando uma jovem chegava de uma festa que terminava às três da manhã. Por cortesia, e graças ao fato de que sua colega de quarto era muito estudiosa e dedicada em suas horas de sono, ela deixou a luz apagada quando entrou no quarto, trocou de roupa e foi direto para a cama, esperando que o exame do dia seguinte não fosse tão ruim quanto ela esperava.

Quando o alarme da jovem disparou às sete da manhã e ela abriu os olhos, um grito penetrante saiu de sua boca quando ela avistou o que um dia fora o corpo de sua amiga espalhado por toda a sala em enormes poças de sangue e viseiras. Seus braços em uma extremidade do chão, suas pernas na escrivaninha, e seu rosto descolado do crânio em cima do travesseiro, ensangüentado além da crença. A cena mórbida e horripilante foi concluída quando a jovem desmaiou ao ler algumas palavras escritas na porta com o sangue de sua amiga:

"VOCÊ NÃO ESTÁ FELIZ POR NÃO TER ACENDIDO A LUZ?"

Ajude-me! +

Fugindo do ritmo acelerado da vida na cidade grande, um casal decidiu se mudar com seus dois filhos para uma casa de campo no campo, que ficava muito perto do vilarejo onde nasceram. A casa estava desabitada há muitos anos e precisava de alguns reparos, mas o preço reduzido os convenceu.

As crianças, um menino de 10 anos e uma menina de 6 anos, cada uma se mudaram para um quarto e ficaram felizes em ter seu próprio espaço. Entretanto, algo muito estranho aconteceu durante a primeira noite.

Enquanto todos dormiam, a menina saiu da cama e parou em um dos cantos do quarto. Ela começou a se agarrar à parede de madeira enquanto sussurrava repetidamente: "Ajudem-me!

A pequena Elisa já havia sido sonâmbula antes, por isso os pais não estavam preocupados no início. Como precaução, eles decidiram que as crianças deveriam dormir no mesmo quarto.

A partir de então, Elisa começou a se levantar todas as noites depois que seu irmão adormeceu. Ela iria para o outro quarto e arranhava na mesma parede enquanto repetia: "Ajudem-me! Além deste comportamento obsessivo, a menina se tornou muito retraída e estava sempre triste.

Depois de indagar na aldeia, os pais descobriram que um homem e sua filha haviam vivido na casa. Aparentemente, a menina havia se perdido na floresta e seu pai cometeu suicídio pouco tempo depois.

Preocupados e assustados, os pais de Elisa decidiram remover alguns dos painéis de madeira que cobriam a parede e que sua filha estava arranhando. Atrás deles, encontraram um pequeno esqueleto com as mãos amarradas.

