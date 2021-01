3 melhores alternativas para transferir crédito Claro 2021

As 3 melhores alternativas para transferir crédito Claro são:

1) Transferir crédito Claro com app RecargaPay

2) Como transferir de Claro para Claro e para outros?

3) Transferir crédito Claro grátis pelo SMS





1) Transferir crédito Claro com app RecargaPay



A melhor forma de transferir crédito da Claro é com o RecargaPay. Este aplicativo de pagamento é excelente porque as transações são gratuitas (sem taxas adicionais) e oferece 5% de reembolso, todo isso com uma interface muito simple, de acordo com o vice-presidente de produto Gilmar Hansen.

Outra vantagem do RecargaPay é que é totalmente seguro, já que conta com os melhores protocolos de segurança SSL que protegem seu dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Abaixo, você encontrará as etapas para a transferência de crédito da Claro com esta ferramenta:

Baixe o aplicativo no seu celular ou tablet e faça o login com seus dados. Se você não tiver uma conta, poderá criar uma em alguns minutos. Na página inicial, clique na opção “Recarga de celular”. Adicione os dados de recarga: operadora, número de celular, valor e forma de pagamento. Certifique-se de que os dados inseridos estão corretos e confirme a operação. Em seguida, o número em questão receberá uma mensagem de texto informando que a operação foi realizada com sucesso.





2) Como transferir de Claro para Claro e para outros?



Se você deseja transferir o crédito da Claro do seu celular para outro da mesma operadora, você tem duas opções. Abaixo você descobrirá o que são:

Ligando ao 1052

A primeira opção é ligar para 1052. Depois de fazer isso, o operador designado irá guiá-lo através do processo até que você tenha concluído a operação.



Pelo atendimento virtual (Web e WhatsApp)



Outra excelente alternativa é entrar no sistema de atendimento virtual da Claro: www.claro.com.br/atendimento/fale-com-a-claro/.

Nesta plataforma de atendimento você tem a possibilidade de solicitar ajuda de uma operadora online e assim fazer a transferência do seu saldo Claro para outro celular.

De acordo com Luciana Draghetti (gerente de marketing da Claro), o operador passou recentemente a atender seus clientes pelo WhatsApp. Lá, você terá acesso a diversos serviços por meio de uma operadora virtual. Por exemplo: suporte técnico, solicitação de fatura de código de barras, operações de ativação de chip, registro ou recarga e transferências.

Para acessar este novo serviço, basta adicionar o número (11) 99991-0621 à sua agenda e iniciar uma conversa a partir da plataforma de mensagens. Você receberá uma resposta imediatamente após.





3) Transferir crédito Claro grátis pelo SMS



Desde o início do ano passado, o operador permite transferir crédito Claro pelo SMS , depois de que Fábio Andrade, vice-presidente de relações institucionais da Claro, reabriu o serviço oficialmente na roda de imprensa. Para fazer isso, você só precisa seguir os passos que descobrirá a seguir:

Envie a palavra CLARO para 543. Responda a mensagem com o número do celular da Claro para o qual você vai fazer a transferência. Não se esqueça de incluir o DDD. Responda a seguinte mensagem com o valor da transferência.

Ao final da transferência, os dois celulares receberão uma mensagem confirmando a operação.

Quais são os limites para transferir crédito claro?



Em relação à transferência de crédito Claro por SMS, o cliente tem a possibilidade de enviar até R$ 100 por dia.

É importante lembrar que os usuários do Prezão Mensal podem obter um bônus mensal de R$ 10 até o mês de março.

Para isso, eles precisam fazer uma recarga de R$ 20 ou mais durante o mês de dezembro, além disso, segundo o presidente de Claro, José Félix, é necessário ter cadastrado uma chave PIX no CAIXA Tem, que pode ser um e-mail, CPF, celular, chave aleatória ou outro.

Ressalta-se que o saldo promocional é válido por 90 dias e pode ser utilizado para renovar o referido plano pré-pago.

Como ser habilitado para transferir crédito Claro?



Se você deseja transferir créditos Claro para outros celulares, é necessário habilitar sua conta para esse serviço. Para isso, é necessário entrar em contato com a empresa por meio de uma operadora.

Isso pode ser feito ligando para o número 1052, onde uma operadora o ajudará e explicará passo a passo como ativar o serviço.

Da mesma forma, você pode entrar em contato com a empresa pelo WhatsApp através do número (11) 99991-0621 e solicitar a ativação deste serviço.



Qual valor de créditos Claro pode ser transferido?

A Claro oferece a seus clientes uma ampla variedade de valores que podem ser repassados ​​diariamente. A seguir, você descobrirá o que são:





R$ 8,00 com validade de 10 dias.

R$ 13,00 com validade de 30 dias.

R$ 20,00 com validade de 30 dias.

R$ 30,00 com validade de 30 dias.

Vale lembrar que a Claro está com uma nova loja virtual, onde é possível comprar smartphones, acessórios e planos.

Este canal de vendas é muito particular, pois permite acompanhar em tempo real a desembalagem dos produtos, bem como as opiniões de diversos especialistas em questões tecnológicas.

A loja fica em São Paulo, e as transmissões acontecem de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. Não pare de vê-los.

Renato Guimarães, diretor dos canais online da Claro, comentou sobre o lançamento do novo formato de loja online e apresentou-o como "uma nova forma de olhar os produtos", já que são vistos em um formato que está em alta no e-commerce pós-pandemia e teve sucesso em outros países.

