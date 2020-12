3 Melhores apps 5G que vão mudar sua vida

Top 3 aplicativos 5G e seu impacto na sociedade

Analisamos mais de 100 aplicativos populares e, abaixo, destacamos os 3 que acreditamos que mudarão nossas vidas graças ao 5G (RecargaPay, Uber e Google Meet) nas seguintes áreas:



1) Pagamentos online: RecargaPay

O RecargaPay é um dos primeiros aplicativos que otimizou sua plataforma para suportar a tecnologia 5G, a fim de agilizar o carregamento do conteúdo. Este é um dos principais aplicativos para pagar e recarregar disponíveis no Brasil e possui mais de 10 milhões de usuários. Se quer saber mais, veja os principais benefícios do app RecargaPay 5G .

Para desfrutar de seu serviço, a pessoa deve criar um usuário para entrar. Então você deve escolher a operação e selecionar a forma de pagamento. Além disso, está no topo da lista, pois com ele o usuário não precisa de mais aplicativos, pois tem tudo o que precisa:

• Pagamento de serviços: Permite fazer o pagamento e atualização mensal das contas de serviços essenciais, como luz, água, gás e internet.

• Recarga de saldo:

Os usuários Tim, Vivo, Claro, Nextel e Oi podem recarregar o saldo em sua conta a partir deste aplicativo.• Adquira um MasterCard pré-pago: Em apenas 14 dias o usuário pode obter um cartão. É aceito em mais de 30 milhões de lojas, físicas e virtuais, em todo o mundo.



2) Transporte Público: Uber

De acordo com a informação do Techtudo e Canaltech, 46% dos brasileiros usam Uber por cima do Cabify ou Beat. Com o 5G, este aplicativo funciona muito mais rápido e as solicitações de informações dos usuários são mais eficientes. Nesse sentido, é possível solicitar um veículo em menos de 5 segundos e iniciar a viagem em 15 minutos ou menos.

Segundo estudo do banco Goldman Sachs, o Uber é o principal aplicativo de transporte que existe atualmente no mundo. O documento indica que a plataforma junto com Cabify, DiDi e Beat pode arrecadar 285 bilhões de dólares no mundo até 2030.

Dados obtidos da revista VEJA SÃO PAULO, indicam que a plataforma tem mais de 7 mil veículos cadastrados, dos quais apenas 3,5 mil estão em São Paulo. Já o tempo de chegada do carro dependerá da cidade onde o consumidor se encontra, porém na cidade de São Paulo é calculada em média de 4 minutos a 56 segundos.

Funciona da seguinte maneira:

- A partir do aplicativo, o usuário deve informar seu destino.- A ferramenta encontrará sua localização para orientar o motorista até ela.- Posteriormente, a pessoa receberá a foto do motorista junto com os dados do veículo e poderá rastrear sua chegada ao local onde o espera.- O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, dinheiro ou PayPal.

A ferramenta conta com serviços como UberX para quem quer viajar individualmente, UberPool para compartilhar um veículo e UberBLACK para carros mais sofisticados.





Vantagens do 5G no transporte público do Brasil:

O 5G virá com cidades mais avançadas que serão conectadas aos serviços para obter maior fluidez e precisão nos sistemas público e privado. Nessa parte, o transporte desempenha um papel fundamental, já que aplicativos como o Uber estarão conectados a outras plataformas e empresas para saber o horário e chegada dos veículos.

Aqui trazemos algumas vantagens do 5G no transporte público de Brasil :

- Paradas conectadas: serão distribuídos sensores em cada um, que servirão para se comunicar com os ônibus. Desta forma será possível calcular quanto tempo levará para chegar às paradas, ou saber o percurso.

- Semáforos inteligentes: estarão interligados aos veículos, permitindo que atendam às mudanças de luz sem dificuldade.

- Maior velocidade e menor latência nos aplicativos de recarga: o cartão do Bilhete Único será recarregado mais rapidamente, graças à velocidade que essa tecnologia oferece para apps de dispositivos móveis.

- Ônibus autônomo: permitirá que os carros se dirijam sozinhos, sem a necessidade da presença de humanos, graças aos sensores que serão distribuídos pela cidade.

- Transporte público compartilhado: compartilhe carros pequenos com pessoas que moram nas proximidades, economizando 50% de energia e menos veículos em circulação.

Por outro lado, as cidades inteligentes trarão casas conectadas que podem ser controladas pelo assistente virtual do seu telefone. Bem como um sistema robótico de saúde que permitirá a realização de operações remotas.

3) Trabalho remoto: Google Meet



Quanto aos aplicativos de videoconferência, o Google Meet é o mais notável, pois, por ser uma plataforma de navegador, é compatível com Gmail, Google Drive, Google Maps e muitos outros. Também permite que até 100 participantes se conectem.

O Google Meets oferece outros benefícios, incluindo:

- Está integrado ao Google Calendar, que serve para acessar as reuniões agendadas clicando no calendário.- Compartilhar documentos, planilhas e apresentações do Google Drive durante uma reunião.- Oferece a opção de visualização em galeria, para que os participantes possam ver seus rostos simultaneamente.- A iluminação da imagem pode ser reduzida para melhorar a qualidade da transmissão em locais escuros ou claros.- Maior segurança nas contas que ajudam a evitar interferências e roubo de informações.

Então, tudo isso é possível graças à velocidade de conexão com que funciona. Portanto, tornou-se o ideal para quem trabalhava remotamente, desta forma eles podem realizar tarefas em menos tempo por não apresentarem tanta instabilidade.

Trabalho remoto para especialistas



O que mais chama a atenção na chegada do 5G é sua velocidade, já que essa tecnologia é 400% mais rápida em relação ao 4G. Nesse sentido, a nova rede inclui velocidades de navegação entre 400 e 1000 Mbps, enquanto a atual tem no máximo 100 Mbps.

Em termos de latência, estima-se que poderia diminuir dos 100 milisegundos que o 4G possui para 1 ou 2 milisegundos, obtendo uma resposta quase instantânea nas plataformas digitais. Portanto, aplicativos como o Google Meets que possuem uma boa conexão, passarão a ser a mão direita de quem trabalha em casa, pois as informações chegarão às suas mãos em tempo real.

Vários setores de trabalho serão beneficiados, pois, no entanto, a união desse tipo de aplicações com a nova geração de redes móveis não só vai andar de mãos dadas com eles, mas com quem faz educação a distância. Isso permitirá que você, entre outros, baixe e envie conteúdo multimídia de alta qualidade em segundos.

