Com lucros restritos na renda fixa, a renda variável tem se mostrado uma opção interessante para quem está disposto a arriscar. Conheça 5 investimentos para considerar em 2021.

Uma das dicas mais frequentes dos especialistas em finanças é reservar parte de seu salário, mensalmente, para fazer investimentos. Entretanto, para muitas pessoas o desafio começa em escolher onde colocar o dinheiro. Conhecer investimentos para considerar em 2021 é fundamental para diversificar sua carteira.

Porém, quando se trata de diversificação, é importante que o investidor esteja disposto a renunciar à segurança total, em troca da possibilidade de maior rentabilidade.

Um bom exemplo está no Tesouro Direto, um investimento conservador, que depende da taxa Selic para ser rentável. Em um ano em que a Selic atingiu sua menor marca na história, 2% em agosto de 2020, fica claro que outras opções podem ser mais interessantes.

Veja a seguir, 5 investimentos para considerar em 2021.

1. FIIs – Fundos de Investimento Imobiliário

Um dos investimentos de renda variável que mais cresceram na Bolsa de Valores do Brasil é o FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário.

Nesse segmento, o investidor compra cotas do mercado de imóveis. Como cotista do fundo, a pessoa recebe rendimentos de aluguéis. O retorno vem na mesma proporção do que foi investido.

Apesar de ser um investimento em renda variável, é uma das opções mais seguras do mercado, já que existe um gestor do fundo que controla e confere se os imóveis escolhidos estão sendo lucrativos para os cotistas.

2. Criptomoedas

Se as criptomoedas pareciam ter atingido um ápice em 2020, mantendo uma média regular ao longo dos meses, dezembro serviu para mostrar que uma alavancagem pode acontecer a qualquer momento, especialmente quando falamos em Bitcoin.

Não é por acaso que muitas pessoas passaram a considerar criptomoedas como um investimento interessante. Ao analisar o valor do Bitcoin do começo do ano passado para cá, é possível notar a curva ascendente da moeda virtual.

Mas se comprar o Bitcoin agora não for uma opção, uma vez que seu valor está bem alto, saiba que existe a possibilidade de comprar somente uma parte de um Bitcoin, além de investir em outras criptomoedas, que também se mostram promissoras.

Entretanto, como todo mercado de renda variável, quem opta pelas criptomoedas precisa saber que é um mercado que está em constante mudança.

3. BDRs – Brazilian Depositary Receipt

Diversificar a carteira costuma ser uma frase frequente entre os especialistas em investimentos. E é nesse sentido que as BDRs surgem como uma boa opção, afinal, se trata de uma forma de diversificação internacional.

BDRs são ativos emitidos por companhias de outros países, mas negociadas nos pregões do Brasil. Nos investimentos para considerar em 2021, as BDRs de companhias de tecnologia internacionais se mostram boas opções.

4. Ações na Bolsa de Valores

Para muita gente, investir na Bolsa de Valores parece ser algo completamente fora de cogitação. Afinal, esse mercado aparenta ser arriscado e exigir um certo preparo do investidor.

Entretanto, milhares de brasileiros passaram a dar uma chance para as ações, mesmo em um ano que é considerado como um dos mais instáveis da história recente. De acordo com dados da B3, ainda em novembro de 2020 a Bolsa atingiu o marco de 3,17 milhões de CPFs cadastrados.

Anualmente, especialistas em finanças apontam quais são as ações que um investidor iniciante pode colocar seu dinheiro. Além dessas empresas, vale pesquisar sobre novos negócios que podem crescer consideravelmente e proporcionar um bom retorno.

5. Empresas com dividendos

Algumas ações disponíveis na Bolsa de Valores não rendem ao investidor somente no momento de sua venda, mas também ao pagar dividendos pelos lucros obtidos pela companhia.

Esse é o tipo de investimento que depende de vários fatores. Em 2020, por exemplo, algumas companhias não conseguiram manter o desempenho habitual, o que refletiu na queda de lucros e impactou nos dividendos recebidos pelos cotistas.

Porém, com a perspectiva de uma recuperação econômica para diversos países e setores, esse investimento em renda variável se torna uma opção atrativa.

Investimento consciente

Independentemente do investimento que você escolha, é fundamental uma análise cuidadosa antes de tomar qualquer decisão. Além disso, não é aconselhável investir antes de ter uma reserva de emergência estruturada.

O melhor investimento para 2021 é aquele feito com segurança e consciência de todos os riscos envolvidos. Assim, você estará preparado para lidar com as incertezas e tem mais possibilidades de lucro, que é o que todo investidor busca.

