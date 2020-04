5 melhores sites de seguro de automóveis para cotar durante a quarentena

Com mais tempo livre, é hora de começar a proteger melhor os seus bens. Conheça os melhores sites de seguro de automóveis para cotar durante a quarentena e veja o que cada um tem a oferecer.

Enquanto o Coronavírus não possui uma cura ou vacina, a recomendação é de que as pessoas fiquem em casa.

Esse período de quarentena tem até proporcionado a falsa sensação de tranquilidade pela diminuição do movimento, mas isso não significa que os crimes não continuem a ocorrer ou que o seu veículo não esteja exposto.

Quem está preocupado tem procurado pelos melhores sites de seguro de automóveis para cotar durante a quarentena, afinal, esse tempo a mais que ganhamos pode ser usado para contratar um seguro online ou já ir pesquisando para quando for renovar o seu.

Se acha que pode continuar sem nenhuma proteção para o seu carro porque ele está saindo pouco da garagem, repense essa ideia.

Existem pessoas que ainda continuam trabalhando e precisam do veículo para ir e voltar do trabalho. Se está em isolamento, em algum momento pode precisar ir a farmácia ou ao supermercado.

Nessas pequenas saídas é que podem ocorrer problemas, o carro pode quebrar, pode acontecer uma batida ou até mesmo um roubo.

Para não ficar tão exposto, vale a pena fazer uma pesquisa rápida nos melhores sites de seguro de automóveis, informar-se sobre qual o investimento para proteger melhor o seu carro e ainda ter mais tempo para garantir a melhor escolha de seguro.

Melhores sites de seguro de automóveis para cotar durante a quarentena

Para que não tenha que perder muito tempo fazendo pesquisas sobre sites de seguro auto e possa ver alguns que são de confiança, separamos as melhores opções.

A lista surgiu após uma pesquisa da SemRush, publicada pelo DISTRITO INSURTECH REPORT 2020, que mostra as startups de seguros mais acessadas em 2020.

Depois, analisamos os sites que publicam artigos constantemente na área a fim de tirar dúvidas de seguros (pois assim podem auxiliar mais o usuário) e também os que possuem um formulário de cotação de seguro de carro simples, o que não demanda muito tempo de preenchimento (afinal, você está de quarentena, mas precisa otimizar seu tempo).

Após essa análise de acessos e experiência do usuário, listamos os melhores sites de seguro de automóveis para cotar durante a quarentena. Veja quais são:

1 - Smartia Seguros

A Smartia Seguros é pioneira na venda de seguros online e, assim como o site apresentado anteriormente, trabalha com parcerias que cotam os seguros e entram em contato com os clientes para informar sobre as propostas.

Para quem busca informações sobre o seguro pode encontrar no site muitas delas ou acessar o blog com artigos sobre diversos temas.

Um ponto que está em destaque no site é que ele já foi citado por grandes mídias e está há bastante tempo no mercado.

Isso transmite mais credibilidade e confiança para quem deseja fazer cotações.

2 - SeguroAuto.org

O SeguroAuto.org está há anos em funcionamento e permite que as pessoas se informem sobre seguros de carro e peçam uma cotação.

O site conta com muitos artigos que possibilitam aprender e tirar as mais diversas dúvidas sobre seguros e até mesmo se informar de alguns valores.

Para fazer a cotação é preciso preencher um formulário. Os dados são enviados a corretores e seguradoras parceiras que avaliam as necessidades dos clientes e entram em contato com eles com propostas personalizadas.

3 – Youse Seguros

A Youse é uma plataforma de venda de seguros online vinculada a Caixa Seguradora que permite que as pessoas tenham acesso a cotação na hora e já façam a adesão do seguro, se desejarem.

É possível personalizar o seguro incluindo ou excluindo as coberturas que achar necessárias de maneira simples e rápida.

Diferente dos casos anteriores, só existe parceria com uma única seguradora, a Caixa.

4 - Minuto Seguros

A Minuto Seguros funciona de forma diferenciada em relação ao sites citados anteriormente porque é uma corretora de seguros e não uma parceira que encaminha as solicitações a parceiros.

Ela funciona como uma intermediária entre o cliente e a seguradora e, ao receber os pedidos, entra em contato com os clientes encaminhando-lhes a propostas.

O site também possui bastante informações sobre seguros e há um blog que ajuda a complementar com notícias e novidades para que as pessoas se mantenham atualizadas.

5 - Konkero

A Konkero é um portal de finanças que entre as opções oferecidas está o seguro. O site traz algumas matérias sobre seguro auto que podem ajudar a esclarecer informações.

Ela trabalha em parceria com outras seguradoras e também com outros sites que oferecem cotação de seguro online.

Sabendo que é preciso proteger o seu carro, vale a pena conhecer os melhores sites de seguro de automóveis para cotar durante a quarentena. Assim é possível aproveitar melhor o seu tempo, planejar o orçamento e ainda se manter informado com as sugestões apresentadas.

