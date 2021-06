A melhor solução de software Web-to-Print

O Design'N'Buy é um provedor de soluções Web-to-Print proeminente, com clientes posicionados globalmente em mais de 50 países. Seu portfólio compreende uma vasta gama de soluções web-to-print de tecnologia avançada para provedores de serviços de impressão B2B e B2C, em fábricas, organizações de marketing, bem como impressoras comerciais ou corretores de impressão. Eles fornecem soluções Web-to-print tanto com base em licença perpétua quanto por assinatura no modelo SaaS.

O que diferencia o Design’N’Buy entre seus concorrentes é o fato de oferecer aos seus clientes soluções totalmente customizadas e ajustadas para a vendendo de produtos personalizados a partir de camisetas, moletons, bonés, canecas, letreiros, banners, skins móveis, cartões de visita, folhetos, saudações, álbuns de fotos, calendários etc. Eles organizam uma consultoria pessoal na qual sua equipe de especialistas apresenta uma série de soluções que devem ser personalizadas para atender às necessidades de seus clientes, restrições de tempo e orçamento, bem como aspectos futuros.

A empresa iniciou suas operações em 2008 e possui negócios em países como EUA, Reino Unido, Suíça, Suécia, Alemanha, Índia e Emirados Árabes Unidos.

Sobre o CEO deles: Nidhi Agarwal

A Nidhi é natural de Madhya Pradesh, na Índia, e é a mais nova de 5 irmãs. Ela foi incentivada a ir atrás do seu próprio sonho de possuir um negócio por seu pai empresário. O primeiro contato de Nidhi com um cargo administrativo em uma empresa iniciante foi quando seu marido abriu sua própria empresa de TI. Foi lá que

Nidhi aprendeu habilidades importantes em RH, administração, vendas e muito mais.

Mas Nidhi queria criar algo próprio e percebendo uma enorme demanda que era subnutrida pela oferta, Nidhi começou a Design’N’Buy, sua própria empresa.

Eles receberam uma resposta esmagadora de seus clientes no primeiro ano de lançamento e não olharam para trás desde então.

Serviços que eles fornecem:

All-In-One Designer Web para impressão Software:

O All-in-One Designer é um software de loja virtual completo da Web para impressão para ajudá-lo a alavancar tecnologia, pessoas e processos para o crescimento múltiplo de seu negócio de impressão. É a escolha ideal para impressores comerciais, em fábricas, corretores de impressão, distribuidores, impressoras digitais e de grande formato, bem como impressoras especializadas para levar seus negócios online.

PrintCommerce:

O PrintCommerce é uma solução comercial completa para provedores de serviços de impressão que oferecem mercadorias personalizadas. Ele oferece o poder de personalização de produtos e web-to-print em integração com apps de comércio eletrônico. Ele permite que os impressores configurem sua loja de comércio eletrônico online com recursos para o "Design It Yourself" e visualização ao vivo para os clientes comprarem produtos personalizados online e, finalmente, o proprietário da loja obtém arquivos prontos para impressão com todos os detalhes do pedido para processar trabalhos de impressão e enviar pedidos.

Software de design de camisetas:

O software de estúdio de design de camisetas da Design'N'Buy permite que as empresas de impressão carreguem produtos e designem áreas de design específicas que podem ser personalizadas usando um editor visual, gerenciar uma biblioteca de clipart e fontes e ofereça modelos de arte pré-concebidos.

Seu software de impressão de camisetas oferece suporte a vários idiomas, como inglês, espanhol, holandês, alemão, francês, polonês, chinês e árabe.

Web-to-Print: Um guia passo a passo para a implementação da tecnologia web-to-print - o livro deles recém-lançado disponível na Amazon.com

Os fundadores da empresa lançaram recentemente seu novo livro na Amazon e outras plataformas sobre como impulsionar mais vendas, manter seus clientes recorrentes engajados, otimizar suas ofertas de serviços e garantir uma experiência de compra ideal com a ajuda da automação.

O livro aborda várias seções, incluindo planejamento de projeto, execução de projeto e a fase de construção. Cada parte do livro é subdividida em projetos menores, compreendendo tarefas e questões significativas, como formação de equipe, seleção de fornecedor, instalação e configuração de servidor, finalização de gateway de pagamento, monitoramento e análise logística e marketing digital.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.