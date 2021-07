A SMOORE International Holdings (HKG: 6969), empresa-mãe por detrás da mundialmente reconhecida marca de produtos de vaping VAPORESSO, foi oficialmente incluída na lista Forbes Global 2000 de 2021 , que classifica as 2.000 maiores empresas públicas do mundo, que na sua edição de 2021 permite ver de perto como algumas das mais produtivas empresas do mundo conseguiram adaptar-se à pandemia de COVID-19. A SMOORE é a única empresa de tecnologias de vaping a figurar na lista Forbes Global 2000 de 2021.

A SMOORE International, empresa-mãe da VAPORESSO, entra na lista Forbes Global 2000 de 2021

O que é Forbes 2021 Global 2000

Atuando como síntese do mundo dos negócios, a lista Forbes Global 2000 classifica as empresas através de uma combinação de quatro métricas igualmente ponderadas: ativos, valor de mercado, vendas e lucros. A presença nesta lista da SMOORE International transmite credibilidade tanto à empresa como ao emergente setor do vaping. Este reconhecimento é um reflexo do desempenho da empresa ao longo de 2020, bem como do seu crescimento, em termos de quota de mercado, de 16,5% em 2019 para 18,9%.

Crescimento Orientado pela Inovação

Como primeira empresa focada no mercado do vaping a ser listada em bolsa, a colocação da SMOORE nesta lista confirma a legitimidade de todo o setor em que se enquadra enquanto alternativa em rápido crescimento e superior aos cigarros, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) entre 2021 e 2028 que se espera atingir os 28,1%. Impulsionada pela inovação e líder do seu setor desde 2009, a empresa conta com mais de 1000 patentes tecnológicas e possui maior número de funcionários na sua área de I&D que na de vendas. As inovações de ponta produzidas são então transformadas em produtos comercializáveis, distribuídos mundialmente pelas sub-marcas da Smoore, entre as quais se contam a Vaporesso, a FEELM Lab e a CCELL. A SMOORE tem igualmente assumido uma posição proativa na promoção das tecnologias de atomização noutros setores, em todo o mundo.

Submarca mundialmente reconhecida

A VAPORESSO, uma marca da Smoore voltada para o público, encontra-se empenhada em transmitir todo o apoio necessário à sua vasta rede de parceiros internacionais, pelo que, movida por um forte sentido de responsabilidade social, lançou uma série de campanhas destinadas a ajudar os mais necessitados. Estas campanhas, realizadas ao abrigo da VAPORESSO Care, traduziram-se em apoio a comunidades carenciadas na Indonésia, onde a VAPORESSO doou mais de 70 milhões de rupias, e em França, onde a VAPORESSO uniu esforços com parceiros locais no sentido de distribuir alimentos a pessoas carenciadas durante o Natal.

Com o apoio da sua empresa-mãe, o gigante da I&D SMOORE International, a Vaporesso tem sido uma força motriz no estabelecimento de novos padrões e na promoção da inovação neste setor emergente, com a confiança de que existe muito mais por vir.

