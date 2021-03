“A troca de energia durante o ato sexual vai muito além do contato físico”, adverte Cris Matsuoka

Ricardo Nêggo Tom conversou com a terapeuta espiritualista e especialista em Constelação Sistêmica Xamânica Cris Matsuoka, que falou sobre a força energética do ato sexual e ensinou técnicas para limpeza desta energia no programa “Um Tom de Resistência". Assista edit

247 - Você sabia que podemos permanecer conectados à energia espiritual de um parceiro sexual por até nove anos? A afirmação é da espiritualista xamânica Cris Matsuoka. “Sexo é uma fonte de energia vital. Através dele damos origem a uma vida. Quando estamos transando com alguém, nos vinculamos energeticamente a esta pessoa, através dos nossos sete chacras. São os pontos de energia que possuímos, que nos mantêm ligados a esta pessoa. Quanto mais intensa for a relação sexual, maior será o tempo que permaneceremos conectados a esta pessoa. É possível que essa energia permaneça de sete a nove anos com a pessoa”, explicou.

Cris Matsuoka ensina que é possível fazer uma limpeza da energia sexual indesejada através de banhos de ervas e orações específicas. Ela disse que existem maneiras de fazer esse corte energético. “As mulheres podem fazer uma vaporização no útero, uma limpeza, um banho de assento com algumas ervas que auxiliam nesse processo de assepsia energética. Existem várias formas de elas fazerem essa limpeza. No caso dos homens, já é mais complicado. Apenas com ajuda de terapia é possível fazer essa limpeza energética, uma vez que a energia deles é de impulso, de entrega”, disse.

De acordo com a espiritualidade, ambientes como motéis e prostíbulos também podem ser propícios à absorção de energias sexuais obsessivas. Cris sinaliza que “tudo em que há excesso tem uma energia a mais. É uma realidade que prostíbulos, saunas, locais onde se pratica sexo de forma desenfreada, podem atrair espíritos obsessores nessa área. Existem espíritos que se alimentam de energia sexual e eles vão em busca de lugares onde possam encontrar essa energia em excesso. Geralmente, são espíritos que não se elevaram, por estarem presos ao prazer que sempre buscaram em vida. É um processo de vampirização”, explica.

A questão da prostituição sexual, sob o ponto de vista da espiritualidade e da metafísica, também foi abordada durante o programa. Segundo Cris, “quem trabalha com prostituição pode ficar muito carregado energeticamente. O corpo vira um receptáculo de energias diversas e pode ficar cada vez mais difícil transmutá-las. São muitos vínculos energéticos recebidos. Porém, não apenas quem vive de prostituição está sujeito a esta troca. Qualquer pessoa que estiver carregada energicamente por obsessores, e se aproximar de nós em qualquer ambiente, pode nos sobrecarregar. Por isso devemos sempre estar vibrando positivo, para elevarmos a nossa frequência”, finaliza.

