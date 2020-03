Abatido, Ronaldinho não come a mesma comida dos demais presos

Detido no Agrupamento Especializado da Polícia Nacional do Paraguai, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão, Roberto Assis, se alimentam apenas com a comida comprada em restaurantes e levada pelos seus advogados edit

247 - Detido desde sexta-feira (6) no Agrupamento Especializado da Polícia Nacional do Paraguai, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho tem se recusado a comer a mesma comida que é servida aos outros quase 200 presos que também estão em um presídio de segurança máxima localizado em Assunção, capital do país vizinho. O ex-jogador e o seu irmão, Roberto Assis, se alimentam apenas com a comida comprada em restaurantes e levada pelos seus advogados.

“É, até certo ponto, compreensível. Ele está muito abatido por estar aqui”, contou o inspetor Santiago Cuenca, responsável pela segurança do presídio. A entrevista foi concedida ao jornal O Estado de S.Paulo.

O ex-atleta também tem ido com frequência à cantina dentro da cadeia para comprar água gelada. A água levada pelos seus advogados não demora a esquentar porque faz muito calor nesta época do ano em Assunção. Nesta quarta-feira (11), por exemplo, a temperatura na capital paraguaia chegou a 40ºC por volta do meiodia.

Os advogados também levaram repelente de mosquito para Ronaldinho e seu irmão. O presídio fica em uma região arborizada, próxima do Rio Paraguai, e há muitos insetos.

A cela onde estão Ronaldinho e o irmão é equipada com televisão e ventilador. O banheiro é comunitário e os brasileiros o dividem com outros detentos, entre eles políticos e policiais acusados de corrupção.