Acidente em teatro de São Paulo cancela sessões de peça de Fabio Porchat e humorista cita tragédia

247 - Um acidente ocorrido pouco antes do início do espetáculo História do Porchat levou ao cancelamento das sessões da peça de Fabio Porchat no Teatro Humboldt, em São Paulo, no sábado (16). Uma técnica de iluminação caiu de uma altura elevada enquanto ajustava refletores no teto sobre o palco, e equipamentos de som e luz também atingiram parte da plateia.

As informações são de O Globo. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, Fabio Porchat explicou que a profissional foi internada e que outras pessoas feridas receberam atendimento de socorristas após o acidente.

"As caixas de som e luz caíram também em cima da plateia. Por sorte, ninguém morreu. A moça que caiu dessa altura gigantesca também está bem. Algumas pessoas foram atendidas; outras, hospitalizadas. O teatro forneceu todos os auxílios que eram necessários", afirmou o humorista.

Segundo Porchat, apesar do susto e da gravidade do episódio, não havia registro de pessoas em estado grave. O artista também informou que mantém contato com os feridos e que o teatro prestou o auxílio necessário após a queda da profissional e dos equipamentos.

"Evidentemente, a gente lamenta que isso tenha acontecido. É um horror. A gente está em contato com as pessoas feridas. Não há ninguém em estado grave", disse.

O humorista afirmou ainda que todos os espectadores serão ressarcidos pelo valor dos ingressos. Uma nova data para a apresentação deverá ser divulgada posteriormente, após a reorganização da agenda do espetáculo.

"O mais importante é que as pessoas estão sendo atendidas... É uma pena, um horror, uma tragédia. Mas poderia ter sido muito, muito pior. Agora está todo mundo assustado, mas achei importante vir aqui para falar que estamos tentando cuidar, o máximo possível, de todos", completou Porchat.

O acidente ocorreu no Teatro Humboldt, localizado na Avenida Engenheiro Alberto Kuhlmann, no bairro de Interlagos, na zona sul de São Paulo. O espaço funciona nas dependências de um colégio e foi inaugurado em 2003 com patrocínio da Fundação Alemã Quandt.

Com capacidade para 430 espectadores, o teatro também conta com acessibilidade para pessoas com deficiência. Após o episódio, as sessões do espetáculo foram suspensas, enquanto os envolvidos recebiam atendimento e a produção avaliava os próximos passos.

A queda da técnica de iluminação ocorreu durante a preparação final para a apresentação, quando os equipamentos ainda estavam sendo ajustados. O caso interrompeu a programação da peça e mobilizou equipes de socorro no local.