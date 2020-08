Acidente espetacular marca corrida de MotoGP; pilotos e motos voaram como bólidos no autódromo da Áustria (vídeo)

247 - Uma batida impressionante assustou o público no MotoGP da Áustria. o francês Johann Zarco (Ducati) e o italiano Franco Morbidelli (Yamaha) tocaram suas motos e pilotos e motocicletas foram lançados como bólidos no contorno do autódromo.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que os destroços das motos “quase atingiram outros competidores, como o veterano italiano Valentino Rossi (Yamaha). Ele conseguiu desviar por poucos centímetros. As motos de Zarco e Morbidelli foram destruídas.”

A matéria ainda informa que “Morbidelli, que permaneceu caído na pista, foi retirado em uma maca do circuito, mas mais tarde foi visto caminhando, com auxílio da equipe médica. Interrompida pela bandeira vermelha para retirada do que sobrou das motos, a corrida foi retomada com 20 voltas.”

Confira o momento da batida entre os pilotos Zarco e Morbidelli no Grande Prêmio da Áustria.#MotoGPFoxSports,#YamahaMotoGP, #YamahaRacingBrasil, @yamahamotorbra pic.twitter.com/QmtvqpOuKa — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) August 16, 2020

