TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Geral

      Adolescente confessa ter envenenado marmitas da família para matar pais após briga em Minas Gerais

      Conforme o relato da família às autoridades, a adolescente mantinha um relacionamento amoroso sem o consentimento dos pais

      Polícia Militar de Minas (Foto: Divulgação)

      247 - Uma adolescente de 17 anos confessou à polícia ter colocado veneno em marmitas que seriam consumidas por membros da própria família, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Segundo o boletim de ocorrência, a jovem afirmou que agiu motivada por raiva após um desentendimento com a mãe. O caso resultou na internação de um primo da adolescente, que ingeriu parte do alimento contaminado.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      As informações foram divulgadas inicialmente pelo g1, em reportagem assinada por Anna Lúcia Silva. De acordo com a Polícia Militar, a confissão foi registrada no boletim de ocorrência elaborado após a denúncia de suspeita de envenenamento.

      Conforme o relato da família às autoridades, a adolescente mantinha um relacionamento amoroso sem o consentimento dos pais e costumava se encontrar com o namorado de forma escondida. Na madrugada da última quinta-feira (8), por volta das 2h, a mãe percebeu a ausência da filha no quarto e passou a procurá-la. Algum tempo depois, a jovem retornou para casa e afirmou que estava na residência de uma amiga, o que deu início a uma discussão entre mãe e filha.

      Em depoimento à Polícia Militar, a adolescente contou que, após o desentendimento, ficou nervosa e aguardou que a mãe voltasse para o quarto. Em seguida, foi até um armário da casa onde havia um pequeno frasco de veneno para rato, conhecido como chumbinho, guardado há algum tempo pela família para o controle de roedores.

      Na sequência, a jovem colocou a substância em três marmitas que estavam armazenadas na geladeira e que seriam consumidas no dia seguinte pelo pai, de 35 anos, pela mãe, de 41, e por um primo, de 36 anos. Segundo a polícia, o frasco de veneno tinha aproximadamente o tamanho de um vidro de esmalte.

      Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente admitiu que a ação foi motivada pelo estado emocional após a briga familiar. “No momento da ação estava com raiva de seus pais e isso a motivou colocar o veneno”, diz o trecho do depoimento, que foi mantido na íntegra pelas autoridades.

      O primo da adolescente chegou a ingerir parte do alimento, mas percebeu rapidamente uma substância estranha na comida e interrompeu a refeição. Ele alertou os demais familiares e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Serrana, onde passou por lavagem estomacal e permaneceu em observação médica. Após avaliação, ele foi liberado sem complicações.

      A perícia técnica foi acionada e recolheu amostras da comida contaminada, além de apreender o frasco com o restante do veneno. As marmitas também foram recolhidas para análise. A Polícia Civil investiga o caso em conjunto com o Ministério Público e apura as circunstâncias e responsabilidades do ocorrido.

      Após prestar depoimento, a adolescente foi encaminhada para atendimento médico e, posteriormente, levada à delegacia. O Ministério Público informou, em nota, que não pode divulgar detalhes sobre as medidas adotadas em relação à jovem por se tratar de menor de idade.

      Tags