Adolescente confessa ter envenenado marmitas da família para matar pais após briga em Minas Gerais

247 - Uma adolescente de 17 anos confessou à polícia ter colocado veneno em marmitas que seriam consumidas por membros da própria família, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Segundo o boletim de ocorrência, a jovem afirmou que agiu motivada por raiva após um desentendimento com a mãe. O caso resultou na internação de um primo da adolescente, que ingeriu parte do alimento contaminado.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo g1, em reportagem assinada por Anna Lúcia Silva. De acordo com a Polícia Militar, a confissão foi registrada no boletim de ocorrência elaborado após a denúncia de suspeita de envenenamento.

Conforme o relato da família às autoridades, a adolescente mantinha um relacionamento amoroso sem o consentimento dos pais e costumava se encontrar com o namorado de forma escondida. Na madrugada da última quinta-feira (8), por volta das 2h, a mãe percebeu a ausência da filha no quarto e passou a procurá-la. Algum tempo depois, a jovem retornou para casa e afirmou que estava na residência de uma amiga, o que deu início a uma discussão entre mãe e filha.

Em depoimento à Polícia Militar, a adolescente contou que, após o desentendimento, ficou nervosa e aguardou que a mãe voltasse para o quarto. Em seguida, foi até um armário da casa onde havia um pequeno frasco de veneno para rato, conhecido como chumbinho, guardado há algum tempo pela família para o controle de roedores.

Na sequência, a jovem colocou a substância em três marmitas que estavam armazenadas na geladeira e que seriam consumidas no dia seguinte pelo pai, de 35 anos, pela mãe, de 41, e por um primo, de 36 anos. Segundo a polícia, o frasco de veneno tinha aproximadamente o tamanho de um vidro de esmalte.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente admitiu que a ação foi motivada pelo estado emocional após a briga familiar. “No momento da ação estava com raiva de seus pais e isso a motivou colocar o veneno”, diz o trecho do depoimento, que foi mantido na íntegra pelas autoridades.

O primo da adolescente chegou a ingerir parte do alimento, mas percebeu rapidamente uma substância estranha na comida e interrompeu a refeição. Ele alertou os demais familiares e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Serrana, onde passou por lavagem estomacal e permaneceu em observação médica. Após avaliação, ele foi liberado sem complicações.

A perícia técnica foi acionada e recolheu amostras da comida contaminada, além de apreender o frasco com o restante do veneno. As marmitas também foram recolhidas para análise. A Polícia Civil investiga o caso em conjunto com o Ministério Público e apura as circunstâncias e responsabilidades do ocorrido.

Após prestar depoimento, a adolescente foi encaminhada para atendimento médico e, posteriormente, levada à delegacia. O Ministério Público informou, em nota, que não pode divulgar detalhes sobre as medidas adotadas em relação à jovem por se tratar de menor de idade.