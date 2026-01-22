Adolescente de 15 anos morre após receber descarga elétrica de celular ligado à tomada no PA

247 - A Polícia Civil de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará, investiga as circunstâncias da morte de uma adolescente de 15 anos que sofreu uma descarga elétrica ao manusear um celular conectado à tomada. O caso ocorreu na comunidade do Jutaí, zona rural do município, e é tratado, inicialmente, como morte acidental.As informações foram divulgadas originalmente pelo g1, que acompanhou o caso junto às autoridades locais e aos órgãos de saúde envolvidos no atendimento da vítima.

A adolescente foi identificada como Beatriz Costa Diniz. Segundo a Polícia Científica, a morte foi confirmada na terça-feira (20), quando o corpo foi liberado após os procedimentos periciais. O incidente aconteceu na noite de quinta-feira (15), entre 22h e 23h, dentro da residência da família.De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa, o pai da jovem foi quem a encontrou ferida dentro de casa e acionou socorro. Beatriz foi levada inicialmente da comunidade do Jutaí até um hospital no centro da cidade, em um trajeto de cerca de 30 minutos.

Em razão da gravidade do estado de saúde, foi providenciado um transporte adequado para a transferência da adolescente até uma unidade hospitalar em Bragança. Posteriormente, ela foi encaminhada ao Hospital Metropolitano, na Região Metropolitana de Belém, onde permaneceu internada até falecer na segunda-feira (19).

O velório de Beatriz ocorreu ao longo da quinta-feira (21) e reuniu moradores da comunidade. Nas redes sociais, a morte da adolescente causou grande comoção em Augusto Corrêa. Amigos e vizinhos relataram que ela era bastante conhecida na região e ajudava a complementar a renda da família vendendo tapiocas em ônibus que circulam pela cidade.

A concessionária de energia Equatorial Pará informou que enviou uma equipe técnica ao local para apurar possíveis oscilações na rede elétrica que abastece a comunidade do Jutaí. Segundo a empresa, não foram identificados registros de interrupções ou anormalidades no fornecimento de energia nos últimos 30 dias na região.Em nota, a Polícia Civil esclareceu que a ocorrência está sendo apurada pela delegacia de Augusto Corrêa como morte acidental. Perícias foram solicitadas para esclarecer as circunstâncias do acidente e confirmar oficialmente a causa da morte.

A Equatorial Pará afirmou ainda que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e reforçou a orientação para que celulares e outros aparelhos eletrônicos não sejam manuseados enquanto estiverem conectados à tomada, como forma de prevenir acidentes semelhantes.