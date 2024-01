Advogado do caso Marília Mendonça morre em queda de avião

Apoie o 247

247 - O piloto Sérgio Roberto Alonso, que morreu neste sábado (7) no acidente aéreo em Lençóis Paulista e Areiópolis, no interior de São Paulo, atuava também como advogado e cuidou dos desdobramentos jurídicos envolvendo o acidente que culminou na morte de Marília Mendonça, em 2021.

De acordo com portal Na Telinha, Sérgio desempenhou um papel importante no caso que vitimou a cantora sertaneja em novembro daquele ano. Na ocasião, ele representou a família de Geraldo Martins de Medeiros, o piloto da aeronave envolvida no trágico evento.Sérgio, na época, interpretou o documento como uma atribuição de responsabilidade à Cemig, apesar de reconhecer uma "avaliação inadequada" por parte do comandante.

