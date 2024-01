Advogado do grupo Prerrogativas é expulso após acusação de misoginia contra Gleisi Hoffmann

Apoie o 247

247 - O advogado Benedito Antonio Dias da Silva foi expulso do grupo Prerrogativas, após ser acusado de misoginia pelos membros, após comentários sobre a deputada federal, presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.

O fato ocorreu durante discussão entre os membros. Dias da Silva afirmou que o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), namorado de Gleisi, seria o "presidente de fato" da sigla. Ele argumentou que o casal representaria um "bloco monolítico". A fala gerou um grande incômodo e foi rechaçada por outros integrantes, especialmente por mulheres.

Coordenador do grupo, Marco Aurélio de Carvalho afirmou ao jornal O Globo que Gleisi merece "nosso carinho e nosso respeito" por "tudo que tem feito pelo país". Já Dias da Silva se diz "vítima de um absurdo".

