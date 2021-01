Afastamento por transtorno mental dispara na pandemia da Covid-19

247 - Dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho apontaram que a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez por causa de transtornos mentais e comportamentais bateu recorde em 2020, somando 576,6 mil afastamentos, um aumento de 26% na comparação com 2019. No caso do auxílio-doença, foi registrada alta de 33,7% (213,2 mil para 285,2 mil). As estatísticas foram publicadas em reportagem do jornal O Globo.

O número de concessões decorrentes de problemas classificados como osteomusculares e do sistema conjuntivo, como dores na coluna, artroses, lesão por esforço repetitivo (LER) e gota, entre outros, estão na segunda posição do ranking - aumento de 28,8% entre 2019 e 2020.

A quantidade de aposentadorias por invalidez concedidas em decorrência de problemas mentais passou de 241,9 mil para 291,3 mil de 2019 para 2020 (20,4%).

