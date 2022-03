África do Sul barra construção de sede da Amazon em local considerado sagrado

Apoie o 247

247 - A Justiça da África do Sul paralisou a construção da sede continental da Amazon na África, em um complexo na Cidade do Cabo. Povos originários afirmaram que a terra é sagrada, e foram atendidos pelo Judiciário. Os relatos foram publicados em reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

"O direito fundamental à cultura e ao patrimônio de grupos indígenas, mais particularmente os povos Khoi e San, estão ameaçados na ausência de consulta adequada", afirmou o tribunal em decisão datada de 18 de março, mas publicada neste domingo (20).

Os Khoi e os San foram os primeiros habitantes da África do Sul, os últimos como caçadores-coletores por dezenas de milhares de anos.

