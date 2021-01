Agência Espacial divulga data e horário de possível impacto de asteroide na Terra

De acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA), um asteroide pode atingir a Terra às 5h12 da manhã, no horário de Brasília (DF), em 6 de maio de 2022 edit

247 - A Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou a data e a hora exata em que o sexto asteroide mais perigoso do universo pode atingir a Terra. Seria 5h12 da manhã, no horário de Brasília (DF), em 6 de maio de 2022, de acordo com a Lista de Risco de Objetos próximos à Terra da ESA. O asteroide tem cerca de 130 metros de diâmetro, o peso de 250 mil toneladas e viaja a 95.000 Km/h.

A lista é feita a partir da chamada "Escala de Palermo", que calcula o risco de cada asteroide conforme diferentes parâmetros. Os relatos foram publicados pelo portal Uol.

Pela rota do asteroide, não é possível saber o local exato que irá cair. A Nasa classificou o asteroide como "potencial perigoso". As chances que ele cause destruição em massa e atinja o planeta são de uma em 3.800, ou de 0,026%, segundo cálculos da agência espacial americana.

