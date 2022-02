Agindo como "dono" dos evangélicos, Malafaia diz que religiosos não votarão em Lula, Moro ou Ciro: 'vão quebrar a cara'

Apoie o 247

247- O empresário evangélico Sila Malafaia afirmou, como se fosse dono, que os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos) "vão quebrar a cara com os evangélicos".

"O que é esse jogo de Ciro, Lula e Moro? Eles perceberam que Bolsonaro foi eleito graças ao voto dos evangélicos. Nós representamos 32% do eleitorado. Só que os sistemas e os meios que estão usando não são meios para conquistar. Estão enganados e vão quebrar a cara com os evangélicos", afirmou Malafaia.

Em dezembro, uma pesquisa Datafolha revelou que 43% dos evangélicos consideram Lula o melhor presidente que o Brasil já teve. Isso é mais do que o dobro daqueles que preferem Jair Bolsonaro (19%).

"Sei quem é quem no mundo evangélico. Quem está com Moro, com Ciro e com Lula não representa 1% dos evangélicos. São famosos zé-ninguém. Fico dando gargalhada", ironizou Malafaia.

