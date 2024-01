Alexandre Correa aciona corte internacional contra Ana Hickmann

Apoie o 247

247 - O empresário Alexandre Bello Correa, ex-marido de Ana Hickmann, abriu uma representação na CIDH (Corte Interamericana de Direitos Humanos) contra a apresentadora. Ele alega alienação parental da esposa com o filho, de 9 anos. O casal está separado desde novembro do ano passado. A assessoria de imprensa dela informou que a questão foi acordada entre os advogados de ambos, o que é negado pela defesa de Alexandre. As informações são do portal F5.

O empresário foi acusado pela apresentadora de lesão corporal e violência doméstica. Ele já havia pedido a prisão de Ana Hickmann, dias atrás, alegando que estava sendo impedido de ver o filho e ainda culpou o governo Lula por ter causado a sua falência.

Já Ana Hickmann apresentou uma denúncia na qual acusa o empresário de associação criminosa, falsidade ideológica, entre outros crimes pelos quais ela pediu que ele seja investigado.

Segundo a jornalista Mônica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo, Ana quer uma rigorosa investigação contra Alexandre Correa por falsidade documental, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato e crime contra a economia popular.

